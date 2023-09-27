السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بوقلات اليوم

شهر 7 زغرتو يا عدياني لي كرهتوه هو ولا داني بعدما قولتم راح وخلاني موتو موتو يا عدياني



شهر 8 لجنان وغرست وردة مسكية شافني واحد شاب وقالي أهديهالي قولت لو نخليها تيبس حتى يولي لي لعزيز علي



9 دارنا علات وشمسنا ضوات الطفلة لي اخترتها راهي جات وهي لالة لبنات



10 كي شفتو جاني دمعو عياني لي خترتوا

ما خلاني وما نساني هدى هي لمحبة ولا بركاني



ان شاء الله تكونوا كامل بخير

تقبلو تحياتي