بوقلات

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
69
نقاط التفاعل
189
النقاط
5
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بوقلات اليوم
شهر 7 زغرتو يا عدياني لي كرهتوه هو ولا داني بعدما قولتم راح وخلاني موتو موتو يا عدياني

شهر 8 لجنان وغرست وردة مسكية شافني واحد شاب وقالي أهديهالي قولت لو نخليها تيبس حتى يولي لي لعزيز علي

9 دارنا علات وشمسنا ضوات الطفلة لي اخترتها راهي جات وهي لالة لبنات

10 كي شفتو جاني دمعو عياني لي خترتوا
ما خلاني وما نساني هدى هي لمحبة ولا بركاني

ان شاء الله تكونوا كامل بخير
تقبلو تحياتي
 
بورك فيك على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
قال إلياس:
بورك فيك على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
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شكرا أستاذ على الرد و جزاك الله خير الجزاء
 
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