حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 2,032
- نقاط التفاعل
- 7,082
- النقاط
- 416
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- ولاية بسكرة
- الجنس
- ذكر
بـســم الله الرحمــن الرحـيــم
صحا مولودكم
أولا
الجماعة لي خاطيها المولود أسمحولنا تقدروا تخرجوا من الموضوع بكل هدوء
واش درتوا اليوم من أمور الدين والدنيا
أحكولنا
خرجت مع ولدي وشريتلوا لمحارق والفلمبوا والزربوط
من بعد نفهمكم شكون ولدي هذا
روبلناها في الحارة مع ولاد الجيران حتى صحابي وشاركوا معانا
مازلنا صغار ماكبرناش
الزوجة الكريمة طيبت تليتلي وزرير
بعدما بعثت للجيران هذا واش خلاتلي
صحا مولودكم
أولا
الجماعة لي خاطيها المولود أسمحولنا تقدروا تخرجوا من الموضوع بكل هدوء
واش درتوا اليوم من أمور الدين والدنيا
أحكولنا
خرجت مع ولدي وشريتلوا لمحارق والفلمبوا والزربوط
من بعد نفهمكم شكون ولدي هذا
روبلناها في الحارة مع ولاد الجيران حتى صحابي وشاركوا معانا
مازلنا صغار ماكبرناش
الزوجة الكريمة طيبت تليتلي وزرير
بعدما بعثت للجيران هذا واش خلاتلي
رحت أنا و ولدي وصحابي للجامع صلينا وقرينا القرآن ورجعنا كملنا الحرب
آخر تعديل: