صحا مولودكم

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
2,032
نقاط التفاعل
7,082
النقاط
416
العمر
39
محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
بـســم الله الرحمــن الرحـيــم

صحا مولودكم
🪔🪔🪔🪔🪔
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أولا
الجماعة لي خاطيها المولود أسمحولنا تقدروا تخرجوا من الموضوع بكل هدوء
💣💣💣💣💣💣💣💣
واش درتوا اليوم من أمور الدين والدنيا
أحكولنا
🎆🎇🎆🎇🎇🎇
خرجت مع ولدي وشريتلوا لمحارق والفلمبوا والزربوط

من بعد نفهمكم شكون ولدي هذا
🎆🎇🎆🎇🎆🎇
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روبلناها في الحارة مع ولاد الجيران حتى صحابي وشاركوا معانا

مازلنا صغار ماكبرناش😂

الزوجة الكريمة طيبت تليتلي وزرير😋
بعدما بعثت للجيران هذا واش خلاتلي🥹
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رحت أنا و ولدي وصحابي للجامع صلينا وقرينا القرآن ورجعنا كملنا الحرب
 
آخر تعديل:
صحا مولودكم خويا حاتم
وربي يخليلك وليداتك كاملين
بصحتكم
حنا مادرنا والو غير تقنتة. وغير علاجال صغار.
 
قال secret de coeur:
صحا مولودكم خويا حاتم
وربي يخليلك وليداتك كاملين
بصحتكم
حنا مادرنا والو غير تقنتة. وغير علاجال صغار.
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الله يسلمك
آمين يارب
والعشاء واش طيبتوا
 
قال حاتم خليفة:
الله يسلمك
آمين يارب
والعشاء واش طيبتوا
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Puré ولحم محمر عشا عادي ماشي سبيسيال مولد. تقريبا مكانش جو مولد السنة لبعض الاسباب.
ربي يدوم الفرحة في كامل لبيوت
 
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