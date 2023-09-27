افتراضي الكلام البذيء في الشوارع

سعد606

سعد606

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هي ظاهرة إجتماعية لست أدري أسبابها هل التربية المعوجة في الصغر أم نقص الوازع الديني ..أم صارت عادة عند البعض
لكن من نتائجها الأخ او الأب يخجل الخروج مع أخته أو أبنته أو قل أقل العائلة لمَا تخرج في جو كهذا وتسمع ألفاظ سوقية وسب وكلام فاحش فالطفل الصغير يسمع ويقلد والأخ يخجل والأخت تخجل و يكون هناك نوع من الانزعاج في النزهة
رأيكم يهمنا ..
 
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