السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

المثال شعبية



1 لمالف بلحف ما يلبس صباط



2 كن سبع وكولني



3 زيتن في دقيقنى



4بين حالو على سوال وبينة الحلقة على باب الدار



5 لوكان ناحو مزية عزوا وراحوا



بين حالو على سوال وبينة الشقة على حواشيها



ان شاء الله مساءكم معطر بذكر الرحمن



تقبلو تحياتي