نور ليتا
:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المثال شعبية
1 لمالف بلحف ما يلبس صباط
2 كن سبع وكولني
3 زيتن في دقيقنى
4بين حالو على سوال وبينة الحلقة على باب الدار
5 لوكان ناحو مزية عزوا وراحوا
بين حالو على سوال وبينة الشقة على حواشيها
ان شاء الله مساءكم معطر بذكر الرحمن
تقبلو تحياتي
المثال شعبية
1 لمالف بلحف ما يلبس صباط
2 كن سبع وكولني
3 زيتن في دقيقنى
4بين حالو على سوال وبينة الحلقة على باب الدار
5 لوكان ناحو مزية عزوا وراحوا
بين حالو على سوال وبينة الشقة على حواشيها
ان شاء الله مساءكم معطر بذكر الرحمن
تقبلو تحياتي