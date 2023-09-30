المثال شعبية

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
85
نقاط التفاعل
245
النقاط
9
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
المثال شعبية

1 لمالف بلحف ما يلبس صباط

2 كن سبع وكولني

3 زيتن في دقيقنى

4بين حالو على سوال وبينة الحلقة على باب الدار

5 لوكان ناحو مزية عزوا وراحوا

بين حالو على سوال وبينة الشقة على حواشيها

ان شاء الله مساءكم معطر بذكر الرحمن

تقبلو تحياتي
 
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