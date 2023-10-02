أقول وحكمة

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
93
نقاط التفاعل
291
النقاط
9
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اقوال وحكمة
كاين لي على الخير يشفى.وكاين لي كي طيح بيك يستشفى.وكاين لي في نص الطريق يبيعك بنص دفرة
وكاين لي يمشي معك حتى بلحفى




لي زعف مني كي غلطت معه يتفكر شحال من مرة فرحت لو وكنت دواه
وشكرا لي نكر الخير ونساه
ولي خرج من حياتي ربي معه


ماشي دنيا لي صعيبة .عبادها لي ما يتعاشروش.ماشي الدنيا لي ما أعطاتناش.عين لعرب لي ما خطاوناش
ماشي ذنيا لي نكارة .الناس لي ولات غدارة
حاشي ناس لملاح

تقبلو تحياتي
 
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