أقول وحكمة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اقوال وحكمة

كاين لي على الخير يشفى.وكاين لي كي طيح بيك يستشفى.وكاين لي في نص الطريق يبيعك بنص دفرة

وكاين لي يمشي معك حتى بلحفى









لي زعف مني كي غلطت معه يتفكر شحال من مرة فرحت لو وكنت دواه

وشكرا لي نكر الخير ونساه

ولي خرج من حياتي ربي معه





ماشي دنيا لي صعيبة .عبادها لي ما يتعاشروش.ماشي الدنيا لي ما أعطاتناش.عين لعرب لي ما خطاوناش

ماشي ذنيا لي نكارة .الناس لي ولات غدارة

حاشي ناس لملاح



تقبلو تحياتي