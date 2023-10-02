دروس هذا الاسبوع للسنة الثالثة إبتدائي

دروس هذا الأسبوع بحول الله " سنة ثالثة "

- نص فهم المنطوق : حول مائدة الطعام

- الصيغ : ألفاظ التقدير (جزء ، كل ، بعض ، ربع ، نصف )

- أنتج شفويا : آداب الأكل

- نص القراءة : الأخوان / أنا لست أنانيا.

- تراكيب نحوية : الاسم

- صرف / إملاء : من علامات الوقف

- محفوظات : نشيد الأبوة و الطفولة.

- تعبير كتابي : ترتيب أحداث فقرة

- المشروع : كتابة قصة

- رياضيات :الاعداد من 0 الى 99

الجمع والطرح 1

مقارنة الاطوال

- تاريخ : التسلسل التاريخي

- تربية إسلامية : أركان الإيمان والإسلام

- تربية علمية : أغذيتي متنوعة

- تربية مدنية : القواعد الصحية في التغذية

- تربية موسيقية : الموسيقى الآلية (البيت 1 مقطع 3 من النشيد الوطني )