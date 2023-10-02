دروس هذا الاسبوع للسنة الثالثة إبتدائي

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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دروس هذا الأسبوع بحول الله " سنة ثالثة "
- نص فهم المنطوق : حول مائدة الطعام
- الصيغ : ألفاظ التقدير (جزء ، كل ، بعض ، ربع ، نصف )
- أنتج شفويا : آداب الأكل
- نص القراءة : الأخوان / أنا لست أنانيا.
- تراكيب نحوية : الاسم
- صرف / إملاء : من علامات الوقف
- محفوظات : نشيد الأبوة و الطفولة.
- تعبير كتابي : ترتيب أحداث فقرة
- المشروع : كتابة قصة
- رياضيات :الاعداد من 0 الى 99
الجمع والطرح 1
مقارنة الاطوال
- تاريخ : التسلسل التاريخي
- تربية إسلامية : أركان الإيمان والإسلام
- تربية علمية : أغذيتي متنوعة
- تربية مدنية : القواعد الصحية في التغذية
- تربية موسيقية : الموسيقى الآلية (البيت 1 مقطع 3 من النشيد الوطني )