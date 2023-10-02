السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



أحيانا نتسأل عن سر القبول والمحبة لكبيرة لشخص معين فتأتي الإجابة في الاية

ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا



لا يقاس حب الأشخاص بكثرة رؤيتهم فهناك أشخاص يستوطنون القلب رغم قلة اللقاء ما أروع الحب في لله





رب كلمة نزلت في القلب فصارت زهرة

اللهم اجعلنا ممن يزرعون الزهور في قلوب الناس



رب ركعة في ظلام الليل أحيت قلبا وغفرت ذنبا وسترت عيبا ورفعت مقام صحابها في عليين

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض