البيئة هي اليد الخفية التي تشكل سلوك الانسان

ما دور البيت؟ وما دور الملابس؟ وما دور الاكل؟ وما دور الأصدقاء؟



يجب ان يكون كل دور من البيئة المحيطة يخدم مصالحك ويساعدك على تحقيق التقدم وصلاح إذا كان العكس فيجب عليك مراجعة بيئتك وتبسيطها ومن اهم الأمور التي يجب تنظر فيها هي البيت والعلاقات والحياة العملية

من اهم مميزات البيئة البسيطة هوا الحصول على راحة نفسية وزيادة القدرة على التركيز

ومن اهم النقاط التي يمكن اتباعها في تركيز وتجنب التشتت

- صمم المكان على حسب الهدف

- اشترى ما تحتاجه وابدأ بالأساسيات

- تقليل من قطع الديكور التي ليس لها وظيفة وبالخصوص المثيرات

- صاحب الاخيار وقلل من ""الأشرار""

- كن واعي بتأثير كل علاقة

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ركز على هدف لا تتشتت بكثرة الاهتمامات



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