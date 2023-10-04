السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



الحياة رحلة وليست سباق

ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا



أقدارنا قد كتبت وأعمارنا قد حددث

وأرزاقنا محسوبة وبدقة



فالنمضي بالرحلة ونستخلص منها

ان السعادة لا تعني ان نبكي او نحزن

بل نرضى بكل أقدارنا و نملك قدرة على التعامل معها والتعايش معها

شاكرين حامدين راضين مبتسمين

الحمد لله دئما وابدا

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض