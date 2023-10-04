خط يدمر خط .... نحرس الصغار أم الكبار😏😱

ليليا مرام
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أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء القسم الحلوين كيفكم..؟.....
كثيرا ما كنت أسمع كلمة نحرس أولادنا من شبكات التواصل ....كيف نحمي أطفالنا من الفايس بوك والتيك توك .... قوموةبحراسة الفتيات الذكور لا مانع أن يفعلوا ما يريدوا على مقولة (لي عندو طفلة عندو بومبة).... ولكن حتى في هذا تطور الزمن أو في نظرهم هو تطور ....ومشت الأحداث وتعرى المجتمع تماما بعدما كان الناس يتجردون من قيم الحياء رويدا جاءت هاته القافلة لتتجرد تماما من كل القيم خاصة في هذا السن ..تقولون يا ليليا عن ماذا تتحدثين سوف أشرح
خط يدمر خط....عجائر طبسي حامي يشلفط.. ..
كارثة العصر ...عجائر في تطبيق التيك توك يرقصون على الاغاني المنحطة إبتغاء الاكسبلور والداعمين والمتابعين والنقود ...عجائز المفروض انهم الحكمة النصيحة الارشاد الصفعة التي تقع على أوجهنا عندما نخطئ ...العجائز اللواتي مفروض أول ما ندخل المنزل نجدهم على السجادة يسبحون أو صائمون بننا اليوم نبحث عن الجدة في تطبيق التيك توك والكارثة أن الحفيد أو الإبن هو من يستخدمها لهذا الأمر
سألت نفسي يعني عجوز أفنت عمرها وحاربت فرنسا لكي لا يتم سلب شرفها كيف اليوم تسلم شرف اسرتها على تطبيق وترقص وتغني وتردد كلمات منحطة بغية الشهرة أوليس كان الأجدر بها لو تركت فرنسا تغتصبها وماتت شهيدة وكتب اسمها من ذهب في قائمة أشرف النساء ؟؟؟....
انت أيها الإبن أو الحفيد ما محلك من الإعراب وأنت تمسك بيد جدتك وتصورها وهي ترقص وتردد الأغاني وتقول كلام فاحش وانت تضحك بقلب بارد برودة الرجولة التي ماتت فيك غريب أمركم والله صرنا نخاف من العذاب نخاف ان يعاقبنا الله بذنوبنا كيف انتم تنامون مرتاحون ضمير؟
سؤالي يا كرام ولا احد يقولي لا اتفرج الفيديوهات لوحدها تأتي الينا ...برأيكم أين الخلل ؟ ..هل هذا عادي وانا المتخلفة؟ ...هل بات كسب المال غير مشروع بطرق دنيئة اليوم مباح لكل عمر ولكل فئة وبكل اسلوب ؟...
النقاش لكم ...وشكرا للجميع
أعضاء القسم الحلوين كيفكم..؟.....
كثيرا ما كنت أسمع كلمة نحرس أولادنا من شبكات التواصل ....كيف نحمي أطفالنا من الفايس بوك والتيك توك .... قوموةبحراسة الفتيات الذكور لا مانع أن يفعلوا ما يريدوا على مقولة (لي عندو طفلة عندو بومبة).... ولكن حتى في هذا تطور الزمن أو في نظرهم هو تطور ....ومشت الأحداث وتعرى المجتمع تماما بعدما كان الناس يتجردون من قيم الحياء رويدا جاءت هاته القافلة لتتجرد تماما من كل القيم خاصة في هذا السن ..تقولون يا ليليا عن ماذا تتحدثين سوف أشرح
خط يدمر خط....عجائر طبسي حامي يشلفط.. ..
كارثة العصر ...عجائر في تطبيق التيك توك يرقصون على الاغاني المنحطة إبتغاء الاكسبلور والداعمين والمتابعين والنقود ...عجائز المفروض انهم الحكمة النصيحة الارشاد الصفعة التي تقع على أوجهنا عندما نخطئ ...العجائز اللواتي مفروض أول ما ندخل المنزل نجدهم على السجادة يسبحون أو صائمون بننا اليوم نبحث عن الجدة في تطبيق التيك توك والكارثة أن الحفيد أو الإبن هو من يستخدمها لهذا الأمر
سألت نفسي يعني عجوز أفنت عمرها وحاربت فرنسا لكي لا يتم سلب شرفها كيف اليوم تسلم شرف اسرتها على تطبيق وترقص وتغني وتردد كلمات منحطة بغية الشهرة أوليس كان الأجدر بها لو تركت فرنسا تغتصبها وماتت شهيدة وكتب اسمها من ذهب في قائمة أشرف النساء ؟؟؟....
انت أيها الإبن أو الحفيد ما محلك من الإعراب وأنت تمسك بيد جدتك وتصورها وهي ترقص وتردد الأغاني وتقول كلام فاحش وانت تضحك بقلب بارد برودة الرجولة التي ماتت فيك غريب أمركم والله صرنا نخاف من العذاب نخاف ان يعاقبنا الله بذنوبنا كيف انتم تنامون مرتاحون ضمير؟
سؤالي يا كرام ولا احد يقولي لا اتفرج الفيديوهات لوحدها تأتي الينا ...برأيكم أين الخلل ؟ ..هل هذا عادي وانا المتخلفة؟ ...هل بات كسب المال غير مشروع بطرق دنيئة اليوم مباح لكل عمر ولكل فئة وبكل اسلوب ؟...
النقاش لكم ...وشكرا للجميع