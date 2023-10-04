خط يدمر خط .... نحرس الصغار أم الكبار😏😱

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعضاء القسم الحلوين كيفكم..؟.....

كثيرا ما كنت أسمع كلمة نحرس أولادنا من شبكات التواصل ....كيف نحمي أطفالنا من الفايس بوك والتيك توك .... قوموةبحراسة الفتيات الذكور لا مانع أن يفعلوا ما يريدوا على مقولة (لي عندو طفلة عندو بومبة).... ولكن حتى في هذا تطور الزمن أو في نظرهم هو تطور ....ومشت الأحداث وتعرى المجتمع تماما بعدما كان الناس يتجردون من قيم الحياء رويدا جاءت هاته القافلة لتتجرد تماما من كل القيم خاصة في هذا السن ..تقولون يا ليليا عن ماذا تتحدثين سوف أشرح

خط يدمر خط....عجائر طبسي حامي يشلفط.. ..