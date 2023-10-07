موعظة

نور ليتا

نور ليتا

:: عضو مُشارك ::
إنضم
18 سبتمبر 2023
المشاركات
117
نقاط التفاعل
370
النقاط
13
العمر
54
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عرش الرحمن
سينصب حول العرش الرحمن منابر من نور
عليها أناس وجوههم من نور .ولباسهم من نور ليسوا أنبياء ولا شهداء
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
المتحابون في لله
ان شاء الله تكونوا منهم يارب
أجدد حبي وتقدير لكم في لله واتمني البسمة الدائمة وجوهكم
وأدعوا بالمغفرة لولديكم ومن هو عزيز عليكم
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
 
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