السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



عرش الرحمن

سينصب حول العرش الرحمن منابر من نور

عليها أناس وجوههم من نور .ولباسهم من نور ليسوا أنبياء ولا شهداء

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم

المتحابون في لله

ان شاء الله تكونوا منهم يارب

أجدد حبي وتقدير لكم في لله واتمني البسمة الدائمة وجوهكم

وأدعوا بالمغفرة لولديكم ومن هو عزيز عليكم

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض