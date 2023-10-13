طوفان الاقصى

سلام الله عليكم اخوتي الكرام :
انه لمن دواعي سروري ان انقل اليكم بعض الاحداث الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي في الاونة الاخيرة اصبحت انتصار مبهر في سبيل سحق العدو في ما يعرف بطوفان الاقصى اتمنى من المولى ان لم نستطع مد يد العون لاخواننا في فلسطين ارض المرابطين فسنساندهم ولو بالكلمة او الدعاء تحيا فلسطين ويحيا القدس 🌷 🌷 🌷 🌹 🌹 🌹 🌹
اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين 🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲
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كاريكاتير مينا
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الله ينصرهم ويسدد رميهم ويقوي صمودهم
يعطيك الصحة استاذة عمل رائع ومعبر عن الهلع والارتباك والرعب الذي يعيشه العدو المجرم
 
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