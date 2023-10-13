طوفان الاقصى

سلام الله عليكم اخوتي الكرام :
انه لمن دواعي سروري ان انقل اليكم بعض الاحداث الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي في الاونة الاخيرة اصبحت انتصار مبهر في سبيل سحق العدو في ما يعرف بطوفان الاقصى اتمنى من المولى ان لم نستطع مد يد العون لاخواننا في فلسطين ارض المرابطين فسنساندهم ولو بالكلمة او الدعاء تحيا فلسطين ويحيا القدس
اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين
تابعوني على صفحة
كاريكاتير مينا
انه لمن دواعي سروري ان انقل اليكم بعض الاحداث الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي في الاونة الاخيرة اصبحت انتصار مبهر في سبيل سحق العدو في ما يعرف بطوفان الاقصى اتمنى من المولى ان لم نستطع مد يد العون لاخواننا في فلسطين ارض المرابطين فسنساندهم ولو بالكلمة او الدعاء تحيا فلسطين ويحيا القدس
اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين
تابعوني على صفحة
كاريكاتير مينا