طلب مساعدة في تحميل التطبيقات

أم سلطان 16

أم سلطان 16

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 أكتوبر 2023
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بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استخدم ميكرو بورتابل كل مرة احاول ان احمل تطبيق لاستطيع
متلا اردت تحميل تطبيق كوكباد . اضغط على تحميل التطبيق بعدها بعدها احصل عليه من قوقل بلاي تطلعلي الصفحة فيها هكذا

كوكباد – وصفات طبخ شهية​

Cookpad Inc (UK)‏
يتضمن إعلاناتعمليات شراء داخل التطبيق
4.5star
318 ألف مراجعة
+10 مليون
عملية تنزيل
تقييم المحتوى

مناسب لأعمار 12 عامًا وما فوق
info


التثبيت على أجهزة أخرى


devicesيتوفَّر هذا التطبيق لجهازك.
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مع العلم معنديش التطبيق ولما اضغط على التثبيث على اجهزة اخرى يطلعلي تثبيت ويطلب مني تاكيد الحساب على الايميل **مع العلم اني نسيت كلمة السر *** وزيد بزيادة هذا نفس الحساب حالة بيه في التابلات
واشنو ندير ولا لازم نحل حساب جديد في ميكرو
بارك الله فيكم
 
تدخلي الحاسوب تروحي لل c وين يتحملوا التطبيقات حوسي على اسم التطبيق تلقايه ثم احذفي الملف و عاودي حملي التطبيق.
 
على حد علمي
هذا تطبيق أندرويد لا يمكن تثبيته في حاسوب او ميكرو بورطال لانو الانظمة مختلفة
يثبت فقط في اجهزة الاندرويد الهواتف الذكية والطابلات

يوجد حالة واحدة فقط وهي استعمال برنامج وسيط مخصص ينصب في الميكرو ومن خلاله يتم تصفح التطبيقات او تنزيلها على الجهاز

غير ذلك لا يمكن تثبيت تطبيق مخصص للهواتف في جهاز حاسوب
 
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