طلب مساعدة في تحميل التطبيقات

كوكباد – وصفات طبخ شهية​

بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهاستخدم ميكرو بورتابل كل مرة احاول ان احمل تطبيق لاستطيعمتلا اردت تحميل تطبيق كوكباد . اضغط على تحميل التطبيق بعدها بعدها احصل عليه من قوقل بلاي تطلعلي الصفحة فيها هكذايتضمن إعلاناتعمليات شراء داخل التطبيق4.5318 ألف مراجعة+10 مليونعملية تنزيلمناسب لأعمار 12 عامًا وما فوقالتثبيت على أجهزة أخرىيتوفَّر هذا التطبيق لجهازك.********************************************مع العلم معنديش التطبيق ولما اضغط على التثبيث على اجهزة اخرى يطلعلي تثبيت ويطلب مني تاكيد الحساب على الايميل **مع العلم اني نسيت كلمة السر *** وزيد بزيادة هذا نفس الحساب حالة بيه في التابلاتواشنو ندير ولا لازم نحل حساب جديد في ميكروبارك الله فيكم