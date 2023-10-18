طلب مساعدة في تحميل التطبيقات

أم سلطان 16
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بسم الله الرحمان الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استخدم ميكرو بورتابل كل مرة احاول ان احمل تطبيق لاستطيع
متلا اردت تحميل تطبيق كوكباد . اضغط على تحميل التطبيق بعدها بعدها احصل عليه من قوقل بلاي تطلعلي الصفحة فيها هكذا
يتضمن إعلاناتعمليات شراء داخل التطبيق
4.5star
318 ألف مراجعة
+10 مليون
عملية تنزيل
مناسب لأعمار 12 عامًا وما فوق
info
التثبيت على أجهزة أخرى
devicesيتوفَّر هذا التطبيق لجهازك.
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مع العلم معنديش التطبيق ولما اضغط على التثبيث على اجهزة اخرى يطلعلي تثبيت ويطلب مني تاكيد الحساب على الايميل **مع العلم اني نسيت كلمة السر *** وزيد بزيادة هذا نفس الحساب حالة بيه في التابلات
واشنو ندير ولا لازم نحل حساب جديد في ميكرو
بارك الله فيكم
استخدم ميكرو بورتابل كل مرة احاول ان احمل تطبيق لاستطيع
متلا اردت تحميل تطبيق كوكباد . اضغط على تحميل التطبيق بعدها بعدها احصل عليه من قوقل بلاي تطلعلي الصفحة فيها هكذا
كوكباد – وصفات طبخ شهيةCookpad Inc (UK)
يتضمن إعلاناتعمليات شراء داخل التطبيق
4.5star
318 ألف مراجعة
+10 مليون
عملية تنزيل
مناسب لأعمار 12 عامًا وما فوق
info
التثبيت على أجهزة أخرى
devicesيتوفَّر هذا التطبيق لجهازك.
********************************************
مع العلم معنديش التطبيق ولما اضغط على التثبيث على اجهزة اخرى يطلعلي تثبيت ويطلب مني تاكيد الحساب على الايميل **مع العلم اني نسيت كلمة السر *** وزيد بزيادة هذا نفس الحساب حالة بيه في التابلات
واشنو ندير ولا لازم نحل حساب جديد في ميكرو
بارك الله فيكم