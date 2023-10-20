توثيق اللحظات اهم من عيشها

سعد606

سعد606

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هناك موضوع بودي طرحه لأنه في الآونة الأخيرة بات منتشرة للغاية وهو موضوع جدير بالاهتمام يدور حول توثيق الأحداث و اللحظات
شي جميل ولابأس بيه أن يوثق الإنسان لحظة جميلة لتبقى ذكرها محفوظة في صورة أو فيديو وما إلى ذلك ،
لكن العجب في الأمر أنه بات هذا التوثيق للحظات والأحداث والمواقف اهم من عيشها أمر محير حقا كيف يمكن توثيق حدث ليبقى ذكرى وانت في الأصل لم تعشه كما ينبغي ،، حيث نرى مجموعة من الأصدقاء يتفقون على الخروج في نزهة فقط لالتقاط مجموعة من الصورة لتوثيقها في الستوريات ونيل كمية معتبرة من الاعجابات والمشاهدة أيعقل الخروج في نزهة مع الاصدقاء سببه هذا فقط وهذا مجرد مثال بسيط جدا ...... مارأيكم انتم حول هذا الأمر ؟؟ لماذا بات توثيق اللحظة اهم من اللحظة بحد ذاتها ؟
وما سبب وارء ذلك
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