السلام عليكم ورحمة الله

مرحبا بكم اصدقائي ومتابعي صفحتي في كل مكان

للاسف لا اجد ما اعبر به من كلمات عن ما يفعله الطغاة في غزة .ابادة جماعية ترهيب

وكل انواع القمع اللانساني مع بحر من دماء الاطفال الصغار

حسبي الله ونعم الوكيل يا طغاة

مع تحيات

كاريكاتير مينا



انشروها في كل مكان ليعرف العالم ان الاخبار التي تنقل اليه اخبار الكاذبة

ان القضية الفلسطينية قضية شرف ودفاع عن وطن وان ما يفعله الطغاة هو ابادة جماعية او تطهير عرقي لجميع العرب

الويل لحكام العرب من شر قد اقترب

مع تحيات كاريكاتير مينا