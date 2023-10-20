القضية الفلسطينية

السلام عليكم ورحمة الله
مرحبا بكم اصدقائي ومتابعي صفحتي في كل مكان
للاسف لا اجد ما اعبر به من كلمات عن ما يفعله الطغاة في غزة .ابادة جماعية ترهيب
وكل انواع القمع اللانساني مع بحر من دماء الاطفال الصغار :cry::cry::cry::cry::cry::cry:
حسبي الله ونعم الوكيل يا طغاة
مع تحيات
كاريكاتير مينا
المؤامرة على فلسطين.jpg
انقذوا غزة.jpg

انشروها في كل مكان ليعرف العالم ان الاخبار التي تنقل اليه اخبار الكاذبة
ان القضية الفلسطينية قضية شرف ودفاع عن وطن وان ما يفعله الطغاة هو ابادة جماعية او تطهير عرقي لجميع العرب
الويل لحكام العرب من شر قد اقترب
مع تحيات كاريكاتير مينا
 
إضغط للتوسيع...
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة