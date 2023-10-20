كيف ننصر اخواننا في فلسطين ـ نقاش ـ

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم
احبتي ايها الاكارم
ما يحدث في غزة شي يفوق الوصف و الخيال
تكالبت قوى الشيطان و اتحدث و تفننت في اساليب التقتيل الهمجي
في حق شعب اعزل و ظهرت حقيقة الغرب العنصري الصليبي
الحاقد على العرب و المسلمين و بانت حقيقته بجلاء ان حضارتهم
و انسانيتهم و احترامهم للانسان مجرد شعارات و حبر على ورق
و هذا الغرب الوحشي الهمجي لن يرضى عنا مهما فعلنا
حرب الابادة التي تشن على اهلنا في غزة نموذج لما تخفيه قلوبهم
بل ما تخفي قلوبهم أعظم
و حسبنا الله فيهم جميعا
لكن
السؤال الذي يطرح كل مرة
كيف ننصر اخواننا في فلسطين
هل تكفي الشعارات
و هل تكفي المسيرات
و هل تكفي التنديدات
و هل تكفي الدعوات
ام هناك أساليب أخرى لنصرتهم
أنتم احبتي ما رأيكم
احبتي ايها الاكارم
ما يحدث في غزة شي يفوق الوصف و الخيال
تكالبت قوى الشيطان و اتحدث و تفننت في اساليب التقتيل الهمجي
في حق شعب اعزل و ظهرت حقيقة الغرب العنصري الصليبي
الحاقد على العرب و المسلمين و بانت حقيقته بجلاء ان حضارتهم
و انسانيتهم و احترامهم للانسان مجرد شعارات و حبر على ورق
و هذا الغرب الوحشي الهمجي لن يرضى عنا مهما فعلنا
حرب الابادة التي تشن على اهلنا في غزة نموذج لما تخفيه قلوبهم
بل ما تخفي قلوبهم أعظم
و حسبنا الله فيهم جميعا
لكن
السؤال الذي يطرح كل مرة
كيف ننصر اخواننا في فلسطين
هل تكفي الشعارات
و هل تكفي المسيرات
و هل تكفي التنديدات
و هل تكفي الدعوات
ام هناك أساليب أخرى لنصرتهم
أنتم احبتي ما رأيكم