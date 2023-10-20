كيف ننصر اخواننا في فلسطين ـ نقاش ـ

السلام عليكم

احبتي ايها الاكارم

ما يحدث في غزة شي يفوق الوصف و الخيال

تكالبت قوى الشيطان و اتحدث و تفننت في اساليب التقتيل الهمجي

في حق شعب اعزل و ظهرت حقيقة الغرب العنصري الصليبي

الحاقد على العرب و المسلمين و بانت حقيقته بجلاء ان حضارتهم

و انسانيتهم و احترامهم للانسان مجرد شعارات و حبر على ورق

و هذا الغرب الوحشي الهمجي لن يرضى عنا مهما فعلنا



حرب الابادة التي تشن على اهلنا في غزة نموذج لما تخفيه قلوبهم

بل ما تخفي قلوبهم أعظم

و حسبنا الله فيهم جميعا



لكن

السؤال الذي يطرح كل مرة

كيف ننصر اخواننا في فلسطين



هل تكفي الشعارات

و هل تكفي المسيرات

و هل تكفي التنديدات

و هل تكفي الدعوات



ام هناك أساليب أخرى لنصرتهم



أنتم احبتي ما رأيكم