حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 2,066
- نقاط التفاعل
- 7,244
- النقاط
- 416
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- ولاية بسكرة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
خبر عاجل:
تم تحرير فلسطين
الجيش الجزائري يقصف تل أبيب والمدن الإسرائيلية بالصواريخ
كما أن الدبابات العُمانية تقتحم الحدود وتقصف إسرائيل من الجهة الشرقية
ومصر تفتح معبر رفح وتُدخل جيوشها لنصرة سكان غزة
العراق الآن يزحف بجيشه آتيا على الأخضر واليابس بجيش كبير
القوات السعودية تقوم بإنزال قواتها على غزة ومساندة الجيش الجزائري ضد إسرائيل وقد أسفرت الغارات حتى الآن بقتل 500 جندي إسرائيلي وأسر عدد كبير منهم ونزل عدد كبير منهم إلى الملاجئ خوفا من الجيوش العربية
هروب نتانياهو عبر طائرة خاصة نحو أمريكا ومجلس الأمن الدولي يجتمع في جلسة طارئة طالبا من الدول العربية بإقاف هجومها على إسرائيل
أمريكا أرسلت حاملات الطائرات لمساعدة إسرائيل ولكن البحرية المغربية إعترضتها وأغرقتها بالمحيط الأطلسي وأغلقت المعبر البحري لمضيق جبل طارق
أعزائي القراء أستسمحكم عذرا لقد سرحت بخيالي
خبر عاجل:
تم تحرير فلسطين
الجيش الجزائري يقصف تل أبيب والمدن الإسرائيلية بالصواريخ
كما أن الدبابات العُمانية تقتحم الحدود وتقصف إسرائيل من الجهة الشرقية
ومصر تفتح معبر رفح وتُدخل جيوشها لنصرة سكان غزة
العراق الآن يزحف بجيشه آتيا على الأخضر واليابس بجيش كبير
القوات السعودية تقوم بإنزال قواتها على غزة ومساندة الجيش الجزائري ضد إسرائيل وقد أسفرت الغارات حتى الآن بقتل 500 جندي إسرائيلي وأسر عدد كبير منهم ونزل عدد كبير منهم إلى الملاجئ خوفا من الجيوش العربية
هروب نتانياهو عبر طائرة خاصة نحو أمريكا ومجلس الأمن الدولي يجتمع في جلسة طارئة طالبا من الدول العربية بإقاف هجومها على إسرائيل
أمريكا أرسلت حاملات الطائرات لمساعدة إسرائيل ولكن البحرية المغربية إعترضتها وأغرقتها بالمحيط الأطلسي وأغلقت المعبر البحري لمضيق جبل طارق
أعزائي القراء أستسمحكم عذرا لقد سرحت بخيالي
آخر تعديل: