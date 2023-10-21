أخطاء تجنبها في سنة الباكلوريا

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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الاخطاء لي لازم تتجنبها فعام الباك :
1_ التركيز على الفلسفة والادب فقط.
2_ اهمال المواد الثانوية ( اللغات والرياضيات).
3_ عدم الثقة في النفس
4_ اتباع كلمة (غدوة ونبدا نقرا ) ابدا من ضك متخليش لغدوة.
5_ الدراسة بشكل مبالغ فيه (عدم اعطاءالراحة النفسية والجسدية للجسم).
6_ البعد على الله وترك الصلاة( كيفاه حاب ربي يوفقك ونتا متصليش ومتدعيش ربي).
7_ عدم حل مواضيع البكالوريات السابقة.
8_ التركيز على مواد معينة وإهمال مواد أخرى(كاين بزاف يركزوا غير على المواد الأساسية كيما الفلسفة والاجتماعيات... ويهملوا المواد الثانوية كيما الشريعة والرياضيات.. لأنو معاملها 2 برك وهذا خطأ كبير لازم تقراو جميع المواد بدون استثناء).
9_التفكير بطريقة سلبية (الباك راه واعر _ انا باين مننجحش_ راح لحال وانا مزال مبديتش صاي طفرت .....الخ).
10_ اتباع رفقاء السوء والسلبيين.
حاولوا قد متقدروا تبعدوا على هذو الاخطاء وربي يوفقكم