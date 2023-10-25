مقولات عن الوطن تعزز بها تعبيرك الكتابي:



"الوطن ليس مكانًا فقط، بل هو شعور بالانتماء والمحبة."

"الوطن هو المكان الذي تشعر فيه بالأمان والاستقرار."

"الوطن هو قلبك، وإذا كنت تحمل قلب الوطن في صدرك، فأنت في بلادك في كل مكان."

"الوطن هو تاريخك، وهو مستقبلك، وهو جزء من هويتك."

"الوطن ليس فقط أرضًا، بل هو الناس الذين تحبهم وتعيش معهم."

"حب الوطن والدفاع عنه هو واجب كل مواطن."

"الوطن هو مكان الأحلام والطموحات، حيث يمكن للأفراد أن يصنعوا مستقبلهم."

"الوطن هو مصدر الفخر والهوية."

"الوطن هو المكان الذي تجد فيه العائلة والأصدقاء والمجتمع الذي تنتمي إليه."

"الوطن هو مكانك في هذا العالم، احرص عليه واعتن به كما تعتني بمنزلك."

"حب الأوطان من الإيمان"

"موطن قاس خير من غربة حنونة"