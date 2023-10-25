تعبير كتابي عن بر الوالدين .

الوالدان هما شخصان عزيزان في حياة كل إنسان، لأنهما يقدمان كل شيء من أجلنا و في سبيل سعادتنا، فكيف نرد لهما الجميل و نبر بهما بشكل يرضيهما؟

البر بالوالدين خلق واجب و حميد يتصف به كثير من الناس ، لكنهم يختلفون في درجاته، فمنهم من لا يقول لوالديه أية كلمة تزعجهما، و منهم من يخفض صوته عند التحدث مع والديه، و منهم من يفعل كل شيء ليدخل الفرح و البهجة على والديه و يجعلهما يضحكان و يمرحان، و هناك من لا يأكل حتى يطعم والديه، و من لا يستريح حتى يستريح والديه، و بعض الناس ينفق على والديه بسخاء و لا يرفض لهما طلبا أبدا، و آخرون يساعدون والديهم في اعمالهما اليومية، و هناك من يعيش مع والديه و لا يفارقهما أبدا ليعتني بهما ليلا و نهارا، و من البر أيضا اصطحاب الوالدين في النزهات و الخرجات و عدم تركهم في البيت وحدهم، و كذلك عدم الإنشغال بالهاتف او غيره عند الجلوس مع الوالدين، كما أن البر يقتضي مراقبة حالتهما الصحية إذا مرضوا و إعطاء الدواء لهما في وقته، و كذا تذكيرهما بمواقيت الصلاة و العبادات الأخرى و الكثير الكثير من افعال البر الأخرى التي يجب علينا جميعا التحلي بها لننال رضى والدينا.