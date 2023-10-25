بر الوالدين

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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تعبير كتابي عن بر الوالدين .
الوالدان هما شخصان عزيزان في حياة كل إنسان، لأنهما يقدمان كل شيء من أجلنا و في سبيل سعادتنا، فكيف نرد لهما الجميل و نبر بهما بشكل يرضيهما؟
البر بالوالدين خلق واجب و حميد يتصف به كثير من الناس ، لكنهم يختلفون في درجاته، فمنهم من لا يقول لوالديه أية كلمة تزعجهما، و منهم من يخفض صوته عند التحدث مع والديه، و منهم من يفعل كل شيء ليدخل الفرح و البهجة على والديه و يجعلهما يضحكان و يمرحان، و هناك من لا يأكل حتى يطعم والديه، و من لا يستريح حتى يستريح والديه، و بعض الناس ينفق على والديه بسخاء و لا يرفض لهما طلبا أبدا، و آخرون يساعدون والديهم في اعمالهما اليومية، و هناك من يعيش مع والديه و لا يفارقهما أبدا ليعتني بهما ليلا و نهارا، و من البر أيضا اصطحاب الوالدين في النزهات و الخرجات و عدم تركهم في البيت وحدهم، و كذلك عدم الإنشغال بالهاتف او غيره عند الجلوس مع الوالدين، كما أن البر يقتضي مراقبة حالتهما الصحية إذا مرضوا و إعطاء الدواء لهما في وقته، و كذا تذكيرهما بمواقيت الصلاة و العبادات الأخرى و الكثير الكثير من افعال البر الأخرى التي يجب علينا جميعا التحلي بها لننال رضى والدينا.
 
اللهم اجعلنا من بارين لوالدينا يا رب العالمين
جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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