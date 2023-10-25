أدوات الربط في اللغة العربية

ريحـان

ريحـان

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أدوات الربط في اللغة العربية :

تستخدم أدوات الربط في اللغة العربية لربط الجمل والأفكار وتوضيح العلاقات بينها. ومن بين أهم أدوات الربط في اللغة العربية:

1. حروف العطف: وهي عبارة عن حروف تستخدم لربط الجمل والعبارات مع بعضها البعض، مثل: و، أو، ف، لكن، إذ، إلا.

2. الضمائر: وهي كلمات تستخدم للإشارة إلى الأسماء والأشياء والأفعال، ويمكن استخدامها لربط الجمل والعبارات، مثل: هو، هي، هما، هم، هن، هذا، هذه، هذان، هؤلاء.

3. الظروف: وهي كلمات توضح الزمان والمكان والحالة والطريقة، ويمكن استخدامها لربط الجمل والعبارات، مثل: حيث، إذا، فيما، بعد، أثناء، إنما، بحيث.

4. الأحرف الجر: وهي كلمات تستخدم للتعبير عن العلاقات الزمانية والمكانية والقياسية بين الأسماء والجمل، مثل: في، على، تحت، بجانب، خلف، منذ.

5. الأسماء الموصولة: وهي أسماء تستخدم للربط بين الجمل والعبارات وللإشارة إلى الأشخاص أو الأشياء المذكورة في الجملة السابقة، مثل: الذي، الذين، التي، التين.

ويجب على المتحدثين باللغة العربية استخدام هذه الأدوات بشكل صحيح لضمان وضوح الرسالة وفهمها بشكل صحيح.
 
دمت مبدعة كعادتك اختي الكريمة على قلمك الرائع و المميز
 
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