أبرز 5 اختراعات تكنولوجية جديدة في عام 2023

Adem4dz

Adem4dz

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أبرز 5 اختراعات تكنولوجية جديدة في عام 2023


عرض معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023 لهذا العام عدداً كبيراً من أحدث التقنيات، وهناك الكثير مما يجب أن تكون متحمساً بشأنه، كما أن هناك بعض الابتكارات الغريبة، من مغذيات الطيور المزودة بكاميرات إلى الوسائد التي تتنفس وحتى عربة الأطفال ذاتية القيادة.

فيما يلي مجموعة من الابتكارات الغريبة التي يمكن أن ترى النور في 2023 وتنتشر على نحو واسع، بحسب موقع فوكس نيوز:

عربة الأطفال Glüxkind ذاتية القيادة

صممت شركة التكنولوجيا Glüxkind عربة ذاتية القيادة مزودة بمحركات لتحريكها بدون استخدام اليدين ومزودة بأجهزة استشعار مدمجة يمكنها اكتشاف العوائق الواردة لضمان سلامة الطفل. ويمكنها أيضاً أن تقود نفسها بنفسها دون أن يعلق الطفل بداخلها، لذلك يمكنها متابعة الوالدين إذا قرر الوالدان أنهما يفضلان حمل طفلهما. وستتوقف العربة تلقائياً في حالة وجود أي عوائق في الطريق، حيث تحتوي على كاميرات مدمجة مصممة لتتبع الأجسام المتحركة مثل الأشخاص والدراجات وغير ذلك، كما أنها تحتوي على أصوات مدمجة وأضواء ساطعة، لذلك يمكنها تنبيه الوالدين عند وجود خطر محتمل.
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جهاز كشف البول Withings

ربما تفكر، لماذا أرغب في تحليل بولي في المنزل؟ حسناً، يحتوي بولك على كل أنواع الأدلة حول صحتك. وهنا يأتي دور U-SCAN أول محلل آلي للبول في المنزل، يتم وضعه بشكل صحي داخل مرحاضك ويمكنه الكشف عن معلومات صحية مهمة يومياً عن بولك. ويتم الكشف عن البول من خلال جهاز استشعار حراري، والذي ينشط مضخة ترسل البول إلى حجرة الاختبار. داخل حجرة الاختبار، تتم قراءة تفاعل كيميائي للحصول على جميع المعلومات الصحية التي يحتاجها. يمكنك بعد ذلك الحصول على نتائجك من خلال تطبيق Withings. سيسمح هذا للناس بأن يكونوا أكثر استباقية وإطلاعاً على صحتهم.
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جهاز تغذية الطيور الذكي

تأتي وحدة تغذية الطيور الطنانة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مزودة بكاميرا يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو لأكثر من 350 نوعاً مختلفاً من الطيور الطنانة. وتحتوي على مستشعر حركة يقوم بتشغيل الكاميرا لالتقاط الصور بمجرد اقتراب الطائر، ويمكنها حتى التقاط سرعات جناح تصل إلى 60 ميلاً في الساعة. وبمجرد التقاط الصورة، سيتم إرسالها تلقائياً إلى جهاز الهاتف الذكي المتصل بوحدة التغذية عبر تطبيق Bird Buddy. إنه اختراع رائع، خاصة لمحبي الطيور.
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جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم
 
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