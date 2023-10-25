Adem4dz
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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أبرز 5 اختراعات تكنولوجية جديدة في عام 2023
عرض معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023 لهذا العام عدداً كبيراً من أحدث التقنيات، وهناك الكثير مما يجب أن تكون متحمساً بشأنه، كما أن هناك بعض الابتكارات الغريبة، من مغذيات الطيور المزودة بكاميرات إلى الوسائد التي تتنفس وحتى عربة الأطفال ذاتية القيادة.
فيما يلي مجموعة من الابتكارات الغريبة التي يمكن أن ترى النور في 2023 وتنتشر على نحو واسع، بحسب موقع فوكس نيوز: