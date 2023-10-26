غزة، العزة والكرامة

هي أرض تبكي الدماءحين تروي قصص الأبرياءهي أم حبلى بالموتىوأب بُشِّرَ بشهيدعروس خانها الفرحلأجل هوى فلسطينصبي ينشأ يتيموإرثه حلم ثقيلأجهضوا الأمن وإختفىأين البيت؟ أين الدفء؟دم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟عصبة أشرار، اتَّخَذُوا قراربهدم الديار، بلؤم وعارجنود الدناءة، إغتالوا البراءةأباحوا الدماء، ونشر الدمارقادة الْفُجَّار، وأدوا الصغاربِغِلٍ وخبث، قصفوا الدياردم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟قامت قيامة الأملتُدَوِّي سماء فلسطينخلدنا فيها يا زمنوإجعلنا شاهدينتجمعوا وتكاثروالا ناصر لا معيندم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟سيأتي زمان، ولا بُدَّ يَأْتِيويولد شديد، من رحم الضعفويثأر لصمت، ورعشة خوفوَذُلٍ وقهر، تشريد وموتفي يوم رهيب، قبلته اللهالله أكبربقلمي