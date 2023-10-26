غزة، العزة والكرامة

ذكريات

ذكريات

:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
1,037
نقاط التفاعل
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النقاط
176
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
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هي أرض تبكي الدماء
حين تروي قصص الأبرياء
هي أم حبلى بالموتى
وأب بُشِّرَ بشهيد
عروس خانها الفرح
لأجل هوى فلسطين
صبي ينشأ يتيم
وإرثه حلم ثقيل
أجهضوا الأمن وإختفى
أين البيت؟ أين الدفء؟
دم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟


عصبة أشرار، اتَّخَذُوا قرار
بهدم الديار، بلؤم وعار
جنود الدناءة، إغتالوا البراءة
أباحوا الدماء، ونشر الدمار
قادة الْفُجَّار، وأدوا الصغار
بِغِلٍ وخبث، قصفوا الديار
دم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟


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قامت قيامة الأمل
تُدَوِّي سماء فلسطين
خلدنا فيها يا زمن
وإجعلنا شاهدين
تجمعوا وتكاثروا
لا ناصر لا معين
دم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟
سيأتي زمان، ولا بُدَّ يَأْتِي
ويولد شديد، من رحم الضعف
ويثأر لصمت، ورعشة خوف
وَذُلٍ وقهر، تشريد وموت
في يوم رهيب، قبلته الله
الله أكبر

بقلمي
 
قال ذكريات:
سيأتي زمان، ولا بُدَّ يَأْتِي
ويولد شديد، من رحم
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يالصمود أهلنا في غزة أعجزوا كل معجز
باذن الله نصر عاجل وفتح قريب
رحم الله الشهداء

بارك الله فيك أستاذة على هذه المساهمة القيمة
 
قال فريد أبوفيصل:
يالصمود أهلنا في غزة أعجزوا كل معجز
باذن الله نصر عاجل وفتح قريب
رحم الله الشهداء

بارك الله فيك أستاذة على هذه المساهمة القيمة
إضغط للتوسيع...
اللهم آمين يارب العالمين ، شكرا أستاذي على المرور الكريم، النصر لإخواننا في غزة،
اللهم يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كن لأهلنا في غزة عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا


 
الله يكون في عون اهل غزه ما يحصل لهم يدمي القلب …
 
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