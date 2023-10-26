غزة، العزة والكرامة

ذكريات
:: عضو مُتميز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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هي أرض تبكي الدماء
حين تروي قصص الأبرياء
هي أم حبلى بالموتى
وأب بُشِّرَ بشهيد
عروس خانها الفرح
لأجل هوى فلسطين
صبي ينشأ يتيم
وإرثه حلم ثقيل
أجهضوا الأمن وإختفى
أين البيت؟ أين الدفء؟
دم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟
عصبة أشرار، اتَّخَذُوا قرار
بهدم الديار، بلؤم وعار
جنود الدناءة، إغتالوا البراءة
أباحوا الدماء، ونشر الدمار
قادة الْفُجَّار، وأدوا الصغار
بِغِلٍ وخبث، قصفوا الديار
دم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟
قامت قيامة الأمل
تُدَوِّي سماء فلسطين
خلدنا فيها يا زمن
وإجعلنا شاهدين
تجمعوا وتكاثروا
لا ناصر لا معين
دم البراءة ودمعهم، أين صلاح الدين؟
سيأتي زمان، ولا بُدَّ يَأْتِي
ويولد شديد، من رحم الضعف
ويثأر لصمت، ورعشة خوف
وَذُلٍ وقهر، تشريد وموت
في يوم رهيب، قبلته الله
الله أكبر
بقلمي