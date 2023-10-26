الملابس التقليدية

ريحـان

ريحـان

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تعبير كتابي عن الملابس التقليدية :
الملابس التقليدية تعكس ثقافة وتراث الشعوب، وهي تمثل جزءًا هامًا من تاريخهم وهويتهم. تتنوع الملابس التقليدية حول العالم بشكل كبير، ولكل منها قصة خاصة ودورها الاجتماعي والثقافي.

تعتبر الملابس التقليدية غالبًا عبارة عن قطع يدوية الصنع، مصنوعة من مواد محلية مثل الصوف أو الحرير أو القطن. تتميز هذه الملابس بألوانها وزخارفها التي تعبر عن معاني ثقافية ودينية. عادةً ما يتم ارتداء الملابس التقليدية في المناسبات الخاصة مثل الزفاف والاحتفالات التقليدية.

تلعب الملابس التقليدية دورًا في تعزيز الانتماء الثقافي والهوية الوطنية. وهي تحمل قيمًا تقليدية وتقاليد عريقة تُورث من جيل إلى جيل. إلى جانب ذلك، تعكس أيضًا التغيرات في الموضة والتطورات الاجتماعية عبر الزمن.

بصفة عامة، الملابس التقليدية تعبير عن جمال الثقافات المختلفة وتجسيد للتنوع الثقافي الذي يغني العالم.
 
انا احب كل ما تقليدي
رائع ما أنجزت أناملك الذهبية و القيمة جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين
 
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