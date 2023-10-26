دراسة العاطفة في النص

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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إنضم
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تلاميذ البكالوريا
قد يأتيك سؤال في البناء الفكري على النحو التالي:
" في النص عاطفتان بارزتان ما هما؟؟ "
أي سؤال متعلق بالعاطفة
لاحظ معي هذا الملخص حول العاطفة لتعرف كيفية الإجابة 👇

هذا الدرس موجود في المراجعة الشاملة على قناة اليوتيوب
رابط القناة:

بالتوفيق للجميع
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