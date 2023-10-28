وجيهوني أرجوكم... في حيرة 🥺

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﷽ أتمنى من ﷲ ان تكونو بخير .موضوعانا Jeune fille قبيلة وأنا نائمة بعد صلاة العصر رؤية رؤية كانني جالسة في بيت مع ناس منعرفهمش على ما أظن أجواء خطبة ورؤية صورتين في الصورة الأولى عبارة عن كادر فيه لفظ الجلالة (ﷲ) والتانية إسم سيدنا( محمد) ﷺ وجاء شخص جلس معانا وأنا لا أعرفه وفجاة التفت وراءه أين موضوعة الصورتين ومن تحت موجودة صورة أبيه المتوفى فجلس ثم إلتفت وعندما راى الصور نظر ل لصورة أبوه وبدا كانه حزين ومكسورلوفاة ابوه وكرر العملية بالإلتفات مرتين.. .. وانا انظر لردة فعله ولم يعجبني الأمر تجاهله للفظ الجلاله فبغضب شديد قلت له ﷲ ﷲ ﷲ قلبك لم يحزن عند رؤيتة لفظ ﷲ بسب المحرمات التي تقوم بها ولم تستغفر وصورة والدك أحزنتك وكسرت خاطرك ثم ونهظت؟ مع العلم انا لو حصل الموقف في الواقع لوبخته ودافعت عن ﷲ سبحانه وتعالى لاني طبعي هكذا داىما افضل رب العالمين عن اي شئ.....علما اخوتي أنني في بلاء عظيم عندي حوالي شهرين وبسسبه أصبحت علاقتي برب العالمين سيئة جد مع التنويه انه قبل البلاء الذي حل بي وللذي لليوم لم يفرج كانت علاقتي بربي حسنة لكن فسدت رغم ذالك مرات تاتني لحظة حزن وأحاسب نفسي وأعاهد ها أن اتوب وأعود كما كنت لكن سرعان ما أعود لفعل أمور لاترضى رب العالمين للأسف ربي يغفري ويتوب عليا وعليكم....‏... وحلمت أيضا قبل أسبابيع كأنني بجانب بحر ورؤيتحوتة تشبه تاع سيدنايونس عليه السلام ومن بعيد اية من سورة الأنبياء تقول" اقْتَرَبَ لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مّعْرِضُونَ"‏ ‏انا الآن في حيرة افرح؟ احزن؟في حيرة وتوتر نفسي وقلق وحتى التوبة الصادقة أفشل في الإلتزام بها ماذءا افعل ومامعنى الحلمين.؟