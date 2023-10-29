ماسيتم مراجعته خلال عطلة الخريف لتلاميذ السنة الاولى ابتدائي لجميع المواد 📌 هااام

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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السنة الاولى ابتدائي
ماسيتم مراجعته خلال عطلة الخريف لتلاميذ السنة الاولى ابتدائي لجميع المواد:
اللغة العربية: المرحلة التمهيدية : المقطع الأول :
مراجعة الصيغ: كبير - صغير- ص27-اسماء الاشارة :هذا -هذه ص21
مراجعةالصيغ الاخرى:
الفاظ التحية - الاتجاه : يمين٫يسار - ظروف المكان :فوق - تحت - ظروف الزمان : اليوم -الامس- الاستفهام ......الخ .(للتذكير فقط وليس التعمق )
التعبير الكتابي : يتدرب على رسم الخطوط والأشكال وتلوينها واستعمال العجين للتدريب على مسك القلم .
قراءة : قراءة جمل مرفقة بصور عن طريق الذاكرة البصرية من الكتاب .
المقطع الثاني :
الصيغ : مراجعة الصيغ :صباحا -مساء ص29-الان ص33.
القراءة +الكتابة : الحروف التي تمت دراستها حسب كل استاذ :
حرف الميم ص30- حرف الباء ص31- حرف الراء ص34- حرف اللام ص35.
كيف تتم المراجعة ؟
استعمال اللوحة المسطرة حسب مقاييس الكتابة
أولا يرسم الحرف صامت في بداية الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة .
وهذا من خلال وضع ثلاث نقط .
بعد التأكد من ادراكه صامت في اول الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة ننتقل الى تدريبه على الحرف بالحركات البسيطة بالتدرج الفتحة -الضمة-الكسرة.
وكلما نضع الحركة نقول له كيف نقرأ ه.
بعدها ننتقل الى الحركات الطويلة :التنوين بالفتح والضم والكسر وكلما نكتب له الحرف نذكره عندما نضع له ماذا نقرأه وهكذا ....
بعد ادراكه الحرف صامت وبالحركات القصيرة والطويلة .
نقوم بتدريبه على كتابة كلمات تحتوي الحرف في اول الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة .
في البداية نكتب له الكلمة ونطالبه بتعيين موقع الحرف ثم نمسح الكلمة ويعيد كتابتها بنفسه دون الاعتماد على الغير .
ثم نقوم بكتابة الحروف بجميع الحركات صامت - بالحركات القصيرة والطويلة نطالبه بالقراءة عدة مرات .
بعد الاعتماد على اللوحة ننتقل الى الكتابة والتدريب على كراس خارجي .
نقوم بتسطير كراس لتبيان وتوضيح الخطوط الغليضة والرقيقة .
بداية بكتابة الحرف في اول الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة/ الاعتماد على نماذج الكتابة(اوراق الحروف حسب المقاييس)
ثم بالحركات القصيرة الفتحة-الضمة-الكسرة ثم الطويلة ثم كتابة كلمات .بمعنى ماتم تطبيقه على اللوحة يطبق على الكراس .
المرحلة الاخيرة : الاعتماد على الكتاب والقراءة مباشرة من الكتاب .
وهكذا مع بقية الحروف.
ملاحظة : بالنسبة لتدريب التلميذ على كتابة التاريخ وايام الأسبوع يكون يوما كاملا على الألواح وعلى الكراس .
التربية الاسلامية: درس أطيع والدي ص12خفظ الاية 24من سورة الاسراء.
حفظ سورة الفاتحة ص16(التركيز على حفظ كل اية )
درس الاستىذان : يحفظ الخلاصة ص20
درس أحب عائلتي ص24.
درس بسم الله ص32 يحفظ الخلاصة متى أقول بسم الله وص 36الحمد لله .
رياضيات : الاعداد من 1الى 10قراءة وكتابة حسب المقاييس .
يتدرب على تمارين مقارنة الكميات : أكثر من - أقل من
تمارين حول ان يكمل الرسم حسب العدد او العكس يرسم حسب العدد .او يرسم حسب العدد المكتوب او يربط كل مجموعة بالعدد المناسب او يرسم الاشياء الناقصة .
تمارين حول احاطة العدد المناسب :مثال تكون يكون في البطاقة 9اصابع يحيط الرقم 9 حسب الاصابع .
تمارين حول كتابة العدد المناسب في كل بطاقة .
تمارين حول اكمال سلسلة الأعداد والشريط العددي .
تمارين حول ربط الأشكال بالعدد المناسب وتلوينها.
تمارين حول تعيين موقع في الفضاء (,فوق -تحت - .... الخ
إستعمال اللوحة للتدريب على كتابة الاعداد.
التربية العلمية والتكنولوجية:
درس الحواس 1:ص16التدربب على ربط كل حاسة بالعضو المناسب لها وحفظ الخلاصة .-تدريب المتعلم على المحافظة على الحواس في تسهيل عملية العيش ص20.
درس كيف أتحرك: ص24: تدريب المتعلم على معرفة مكان الحركة في الجسم كاليدين والرجلين والرقبة .
درس كيف اتنقل27:
تدريب التلميذ على معرفة كيف يتم التنقل من مكان الى اخر (مشيا- جريا-قفزا).
التربية المدنية:
درس التحية وردها ص25
حفظ ماذا نقول عند التحية وعند الرد عليها .
درس بطاقتي المدرسية ص41
يحفظ المعلومات الشخصية الخاصة بالبطاقة المدرسية : اسمي - لقبي - تاريخ ومكان ميلادي - عنواني
ماسيتم مراجعته خلال عطلة الخريف لتلاميذ السنة الاولى ابتدائي لجميع المواد:
اللغة العربية: المرحلة التمهيدية : المقطع الأول :
مراجعة الصيغ: كبير - صغير- ص27-اسماء الاشارة :هذا -هذه ص21
مراجعةالصيغ الاخرى:
الفاظ التحية - الاتجاه : يمين٫يسار - ظروف المكان :فوق - تحت - ظروف الزمان : اليوم -الامس- الاستفهام ......الخ .(للتذكير فقط وليس التعمق )
التعبير الكتابي : يتدرب على رسم الخطوط والأشكال وتلوينها واستعمال العجين للتدريب على مسك القلم .
قراءة : قراءة جمل مرفقة بصور عن طريق الذاكرة البصرية من الكتاب .
المقطع الثاني :
الصيغ : مراجعة الصيغ :صباحا -مساء ص29-الان ص33.
القراءة +الكتابة : الحروف التي تمت دراستها حسب كل استاذ :
حرف الميم ص30- حرف الباء ص31- حرف الراء ص34- حرف اللام ص35.
كيف تتم المراجعة ؟
استعمال اللوحة المسطرة حسب مقاييس الكتابة
أولا يرسم الحرف صامت في بداية الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة .
وهذا من خلال وضع ثلاث نقط .
بعد التأكد من ادراكه صامت في اول الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة ننتقل الى تدريبه على الحرف بالحركات البسيطة بالتدرج الفتحة -الضمة-الكسرة.
وكلما نضع الحركة نقول له كيف نقرأ ه.
بعدها ننتقل الى الحركات الطويلة :التنوين بالفتح والضم والكسر وكلما نكتب له الحرف نذكره عندما نضع له ماذا نقرأه وهكذا ....
بعد ادراكه الحرف صامت وبالحركات القصيرة والطويلة .
نقوم بتدريبه على كتابة كلمات تحتوي الحرف في اول الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة .
في البداية نكتب له الكلمة ونطالبه بتعيين موقع الحرف ثم نمسح الكلمة ويعيد كتابتها بنفسه دون الاعتماد على الغير .
ثم نقوم بكتابة الحروف بجميع الحركات صامت - بالحركات القصيرة والطويلة نطالبه بالقراءة عدة مرات .
بعد الاعتماد على اللوحة ننتقل الى الكتابة والتدريب على كراس خارجي .
نقوم بتسطير كراس لتبيان وتوضيح الخطوط الغليضة والرقيقة .
بداية بكتابة الحرف في اول الكلمة ووسط الكلمة وأخر الكلمة/ الاعتماد على نماذج الكتابة(اوراق الحروف حسب المقاييس)
ثم بالحركات القصيرة الفتحة-الضمة-الكسرة ثم الطويلة ثم كتابة كلمات .بمعنى ماتم تطبيقه على اللوحة يطبق على الكراس .
المرحلة الاخيرة : الاعتماد على الكتاب والقراءة مباشرة من الكتاب .
وهكذا مع بقية الحروف.
ملاحظة : بالنسبة لتدريب التلميذ على كتابة التاريخ وايام الأسبوع يكون يوما كاملا على الألواح وعلى الكراس .
التربية الاسلامية: درس أطيع والدي ص12خفظ الاية 24من سورة الاسراء.
حفظ سورة الفاتحة ص16(التركيز على حفظ كل اية )
درس الاستىذان : يحفظ الخلاصة ص20
درس أحب عائلتي ص24.
درس بسم الله ص32 يحفظ الخلاصة متى أقول بسم الله وص 36الحمد لله .
رياضيات : الاعداد من 1الى 10قراءة وكتابة حسب المقاييس .
يتدرب على تمارين مقارنة الكميات : أكثر من - أقل من
تمارين حول ان يكمل الرسم حسب العدد او العكس يرسم حسب العدد .او يرسم حسب العدد المكتوب او يربط كل مجموعة بالعدد المناسب او يرسم الاشياء الناقصة .
تمارين حول احاطة العدد المناسب :مثال تكون يكون في البطاقة 9اصابع يحيط الرقم 9 حسب الاصابع .
تمارين حول كتابة العدد المناسب في كل بطاقة .
تمارين حول اكمال سلسلة الأعداد والشريط العددي .
تمارين حول ربط الأشكال بالعدد المناسب وتلوينها.
تمارين حول تعيين موقع في الفضاء (,فوق -تحت - .... الخ
إستعمال اللوحة للتدريب على كتابة الاعداد.
التربية العلمية والتكنولوجية:
درس الحواس 1:ص16التدربب على ربط كل حاسة بالعضو المناسب لها وحفظ الخلاصة .-تدريب المتعلم على المحافظة على الحواس في تسهيل عملية العيش ص20.
درس كيف أتحرك: ص24: تدريب المتعلم على معرفة مكان الحركة في الجسم كاليدين والرجلين والرقبة .
درس كيف اتنقل27:
تدريب التلميذ على معرفة كيف يتم التنقل من مكان الى اخر (مشيا- جريا-قفزا).
التربية المدنية:
درس التحية وردها ص25
حفظ ماذا نقول عند التحية وعند الرد عليها .
درس بطاقتي المدرسية ص41
يحفظ المعلومات الشخصية الخاصة بالبطاقة المدرسية : اسمي - لقبي - تاريخ ومكان ميلادي - عنواني