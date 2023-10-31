نَصَائِحُ مِنْ طَالَبِ بَاكْلُورْيَا 🥇

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
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الحلول
1
نقاط التفاعل
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محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

سلام عليكم
طلاب البكالوريا ربي يوفقكم و ينجحكم أنا الحمد لله راني ربحت و هاد العام ديت لاليسانس لعقوبة لكامل الناس راه عندي طرق كيفاش قريت كيفاش نظمت وقتي و ربحت مع العلم خسرت المرة الأولى ربحت المرة الثانية بمعدل شباب الله يبارك المهم ننصحكم بحاجة لي هي الأولى:

✅الإرتباط بالله عزوجل و طلب التسهيل لك في دراستك و حفظك

✅شراء سيلينيور لي يبين الكتابة الأخضر و البرتقالي يساعدوك في الدراسة

✅وضع برنامج ودير كل مادة و الفهرس البرنامج تاعها و الرزنامة خاصة بيك ودير المدة لي تكمل فيها الوحدة الأول و هي رايحا

✅عدم إهمالك لأي مادة لأنها قادر تكون سبب خسارتك لقدر الله

✅مثلا الرياضيات و التاريخ و الجغرافيا خرج كل مواضيع البكالوريا من 2008 حتى 2023 و قارن و درس واش متكرر واش مداروش و حلهم كامل هادي باينا مين تكون حافظ ماشي مع لولا

✅الرياضيات قسم و دير كراس تمارين و حلول و دائما من البكالوريا و تبع واحد يا أستاذ ثانوية يا أستاذ الدعم متخلطش روحك حتى تفشل

✅عمرك ولا طيح المورال لنفسك كلشي مبني عليك ٱذا قلت راني ناجح و تحوس تقرا تهبل عقلك بالنجاح دجيك الرغبة و بعد الرغبة الإرادة عقلك يولي وحده يعطيك فالحلول و يخفاف ودير برنامج

✅التبكار قراية صباح نعمة في السكات المهم إنشاء الله تنجحوا وراح نزيد نحطلكم طريقة حفظ تاريخ و الجغرافيا و فلسفة و الإسلامية طرق سهلا فقط ندعوا لبعض

✅و نقولكم حاجة الإنسان الناجح هو لي يحب الخير لناس و ميكونش عنده حقد إذا راك باغي تربح الباك أخي ولا أختي صفو قلبكم أنسوا من ظلمكم سامحوا لأنكم إذا مدرتوش هاد الخطوة
راح تحملوا طاقة سلبية في نفوسكم و متخليكمش تطوروا و تقروا و تنجحوا

⭐ إذا إستنفعتم بهذه النصائح فالتطلبوا لي التسهيل في مشواري الدراسي و المهني و
الشخصي و لكم بالمثل أنتم كذلك
 
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