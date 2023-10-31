توضيح مشكلة: لا يمكنني المشاركة في المنتدى!؟

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,229
الحلول
4
نقاط التفاعل
13,157
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
السلام عليكم أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

بعض الأعضاء قد يجدون حالة عضويتهم غير مفعلة فلا يمكنهم المشاركة في المنتدى ( نشر أو تعليق )

الوضع هو أن المنتدى يقوم حديثا بارسال نشرة بريدية دورية الى البريد الالكتروني للعضو المسجل به في المنتدى لإطلاعه على جديد المحتوى والمشاركات.

في حال يكون البريد الالكتروني ( email ) غير صالح أو ملغى فسيرتد البريد وتبقى عضوية صاحب البريد في المنتدى في انتظار التفعيل ( لا يمكنه المشاركة ) حتى يقوم بالتأكد من صلاحية بريده الإلكتروني 🔐

لهذا يرجى من الأعضاء ممن تفاجئوا بهذه الوضعية ولا يمكنهم المشاركة القيام بالتحقق من بريدهم الالكتروني المسجلين به في المنتدى وتعديله من خلال ملفهم ( تفاصيل الحساب >> البريد الالكتروني >> تغيير ) وإدراج بريد إلكتروني صالح ومفعل.

وشكرا
 
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