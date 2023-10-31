توضيح مشكلة: لا يمكنني المشاركة في المنتدى!؟

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم أعضاء منتدى اللمة الجزائرية
بعض الأعضاء قد يجدون حالة عضويتهم غير مفعلة فلا يمكنهم المشاركة في المنتدى ( نشر أو تعليق )
الوضع هو أن المنتدى يقوم حديثا بارسال نشرة بريدية دورية الى البريد الالكتروني للعضو المسجل به في المنتدى لإطلاعه على جديد المحتوى والمشاركات.
في حال يكون البريد الالكتروني ( email ) غير صالح أو ملغى فسيرتد البريد وتبقى عضوية صاحب البريد في المنتدى في انتظار التفعيل ( لا يمكنه المشاركة ) حتى يقوم بالتأكد من صلاحية بريده الإلكتروني
لهذا يرجى من الأعضاء ممن تفاجئوا بهذه الوضعية ولا يمكنهم المشاركة القيام بالتحقق من بريدهم الالكتروني المسجلين به في المنتدى وتعديله من خلال ملفهم ( تفاصيل الحساب >> البريد الالكتروني >> تغيير ) وإدراج بريد إلكتروني صالح ومفعل.
بعض الأعضاء قد يجدون حالة عضويتهم غير مفعلة فلا يمكنهم المشاركة في المنتدى ( نشر أو تعليق )
الوضع هو أن المنتدى يقوم حديثا بارسال نشرة بريدية دورية الى البريد الالكتروني للعضو المسجل به في المنتدى لإطلاعه على جديد المحتوى والمشاركات.
في حال يكون البريد الالكتروني ( email ) غير صالح أو ملغى فسيرتد البريد وتبقى عضوية صاحب البريد في المنتدى في انتظار التفعيل ( لا يمكنه المشاركة ) حتى يقوم بالتأكد من صلاحية بريده الإلكتروني
لهذا يرجى من الأعضاء ممن تفاجئوا بهذه الوضعية ولا يمكنهم المشاركة القيام بالتحقق من بريدهم الالكتروني المسجلين به في المنتدى وتعديله من خلال ملفهم ( تفاصيل الحساب >> البريد الالكتروني >> تغيير ) وإدراج بريد إلكتروني صالح ومفعل.
وشكرا