برمجة العقل العربي ـ خاص ـ

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,168
نقاط التفاعل
47,545
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
هل تتوقع انه سيأتي زمان على البشر و تجد من يصدق
ان الزبالة اغلى من الذهب
لا تكذب لو حدث ذلك
لأن العقول معطلة و القلوب عليها الران و الأفئدة اصبحت هواء
و السبب
هناك أدمغة و عقول و ترسانة تعمل خلف قنوات و وسائط ضخمة و عملاقة
هته العقول تعرف
كيف
و اين
و متى
ترسل المعلومة
في توقيت محسوب و بطريقة عرض خبيثة
بلون ابيض كبير و خلفية حمراء و محللين يجب ان يكونوا مسوقين جيدين للكلام المعسول
الممزوج بالارقام و البيانات و صحفيين دارسين في معاهد للاعلام المنحرف المحترف
مثلا
بالبند الكبير مقتل خنزير
و في الشريط العادي استشهاد ألف طفل

هكذا يهيأ الى و يرسل الى مخ اي عربي او اي متلقي ان مقتل خنزير
امر كبير
اما استشهاد ألف فأمر عادي نمر عليه مرور الكرام
بينما الواقع
حذاء طفل فلسطيني اكرم و اعز و اغلى من دولة الكيان و حلفائها و الغرب بأكمله
 
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