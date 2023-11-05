برمجة العقل العربي ـ خاص ـ

السلام عليكم

هل تتوقع انه سيأتي زمان على البشر و تجد من يصدق

ان الزبالة اغلى من الذهب

لا تكذب لو حدث ذلك

لأن العقول معطلة و القلوب عليها الران و الأفئدة اصبحت هواء

و السبب

هناك أدمغة و عقول و ترسانة تعمل خلف قنوات و وسائط ضخمة و عملاقة

هته العقول تعرف

كيف

و اين

و متى

ترسل المعلومة

في توقيت محسوب و بطريقة عرض خبيثة

بلون ابيض كبير و خلفية حمراء و محللين يجب ان يكونوا مسوقين جيدين للكلام المعسول

الممزوج بالارقام و البيانات و صحفيين دارسين في معاهد للاعلام المنحرف المحترف

مثلا

بالبند الكبير

مقتل خنزير

و في الشريط العادي استشهاد ألف طفل



هكذا يهيأ الى و يرسل الى مخ اي عربي او اي متلقي ان مقتل خنزير

امر كبير

اما استشهاد ألف فأمر عادي نمر عليه مرور الكرام

بينما الواقع

حذاء طفل فلسطيني اكرم و اعز و اغلى من دولة الكيان و حلفائها و الغرب بأكمله