القبض على العرافه ليلى …

aljentel

aljentel

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القي القبض على الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف يشعل منصات التواصل الاجتماعي !!
سبب القاء القبض عليها.وفقاً لصحيفة سفير الشمال اللبنانية طالبت اللجان الاهلية وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي بالتحقيق مع المنجمة ليلى عبد اللطيف بسبب ما صرحت به عن وقوع احداث امنية خطيرة في مخيم عين الحلوة.
وكانت توقعاتُ العرافة ليلى عبد اللطيف، ألمحت أنّ أعمالاً أمنية سيشهدها مخيم عين الحلوة في لبنان خلال العام 2023.وأشارت إلى أنّ “الجيش سيكون على أبواب مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا”، كاشفة أن “الفنان فضل شاكر سيكون خارج المُخيّم المذكور”.
 
كذب المنجمون ولو صدقوا لكن هذه العرافه بالذات دائما توقعاتها تكون صحيحه في الغالب
ثم انه ليس هناك سبب يدعو لإعتقالها لكن ربما صارت توقعاتها تصيب من الساسة مقتل …
 
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