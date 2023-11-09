الوضعيات الادماجية (التعبير ) المقترحة لسنة الرابعة

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
الجزائر ♥
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أنثى

- الوضعيات الادماجية (التعبير )
- المقترحة في اللغة العربية للفصل الأول 👇
♦السخرية من الآخرين
♦حقوق الطفل
♦مساعدة طفل فقير
♦الوالدين
♦وصف الجد أو أحد أفراد العائلة
(ماديا ومعنويا)
♦مظاهر التكافل الاجتماعي
(عند حدوث كوارث /شهر رمضان .......)
♦التعاون
♦المعلم /وصفه /واجبك نحوه
♦الجار
♦الوطن
♦تحدث عن شخصية وطنية (الأمير عبد القادر مثلا ..
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