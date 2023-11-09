إستراتيجية لفهم المنطوق

الكثير من الأولياء يتسائل عن فهم المنطوق وماهي هذه الحصة ..

كما ان الكثير من الأساتذة يجدون صعوبة في ايجاد التفاعل في هذه الحصة وأن معظم التلاميذ لايركزون فيها ...

حصة فهم المنطوق هي من الحصص التي تنمي رصيد التلميذ اللغوي فالإستماع ملٓكة لغوية فكما قال ابن خلدون " السمع أبو الملكات اللسانية "

جميع النصوص المنطوقة نجدها في دليل الأستاذ كما نجدها في المذكرات المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعي ...

يتم بعد قراءة النص طرح أسئلة حول النص المنطوق دون اغفال اعداد اسئلة تستهدف القيم ..

من بين الاستراتيجيات التي أستعملها مع تلاميذي الصغار ..

استراتيجية الأصابع الخمسة كما هو موضح في الصورة ...

ايضا اهم استراتيجية تجعلني جد مرتاحة في هذه الحصة وهي استراتيجية كرسي الملك يجلس عليه تلميذ ويضع التاج ويقوم كل تلميذ بسؤاله سؤالا واذا لم يجب الملك يأتي السائل ويأخذ التاج منه وهكذا إلى أن يجيب الجالس على جميع الأسئلة ثم تقوم المعلمة بسؤاله إذا أجاب اجابة كاملة بدون أخطاء يصبح هو الملك ويختار المكان الذي يريد الجلوس عليه ونعامله معاملة ملك التعبير طيلة أسبوع الوحدة المدروسة ( تفاعل التلاميذ مع حصة فهم المنطوق لا أستطيع أن أصفها لكم أصبح التلميذ يستطيع أن يسأل سؤالا كاملا ويجيب اجابة كاملة بدون أخطاء )