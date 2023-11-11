إنهاء مهام الوزير الأول أيمن عبدالرحمان

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، محمد نذير العرباوي وزيرا أولا خلفا لسيد ايمن عبدالرحمن.

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وشغل العرباوي منصب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة قبل ان يتم تعيينه، اليوم، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.

وتقلد هذا الأخير عدة مناصب منها سفير لدى باكستان، ومدير عام للشؤون القانونية والقنصلية، ومدير للمغرب العربي.

ومدير للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية، وممثلا للجزائر في الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الكائن مقرها بالرباط وعضو مجلس إدارة المركز المغاربي للدراسات والبحوث ثم سفير الجزائر بالقاهرة.

ليتم استدعاؤه في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة، وممثل دائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه مستشارا لوزير الخارجية رمطان لعمامرة.

قبل أن يعين في سبتمبر 2021 سفيرا وممثلا دائما للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
ثم مديرا لديوان الرئاسة
 
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