تكريمات منتدى اللمة الجزائرية

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
13,427
الحلول
1
نقاط التفاعل
25,581
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
اللمة بنر.png


** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **



تتقدّم ادارة المنتدى بالشكر والعرفان لأعضاءها الأوفياء
الذين يرفعون رأس هذا المنتدى
هذا التكريم خاص بكبار أعضاء المنتدى وعضواته
(أعضاء تشرّفت اللمة بانضمامهم إليها عبر سنوات )



@Oktavio_hinda
@**بنت الأصول**


لنهديكم هذا الوسام
هدية رمزية من المنتدى لاتكفي شكركم 🎉🎊
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تكريم آخر للأعضاء الذين جمعوا وتجاوزا في رصيدهم 1000 مشاركة

وسام الألفية الأولى ل :

@ذكريات
@afnene
@dahman kz
@sana barhoumi
@Rochdi.dz
@إنسانة ما
@خديجة ph
@العَنْقَاءُ
@aljentel
@saho souhila
@rycerz

@Abodi84
@Oktavio_hinda

Screenshot_20231111-160703_Chrome.jpg


تكريم آخر للأعضاء الذين جمعوا وتجاوزا في رصيدهم 5000 مشاركة



@شجـ الروح ـون
@aljentel

وسام 5000 مشاركة
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ألف مبارك للجميع
قد نكون نسينا بعض الأعضاء فالرجاء تذكيرنا
فكما تعلمون منتدى وقد ننسى ونسهى وتسقط منا أسماء فنحن بشر

هذا التكريم سيكرر ان شاءالله كل فترة

في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا


وبالتوفيق للجميع { مع تحيات الطاقم الإداري }
 
آخر تعديل:
تم تسليم الاوسمة
بارك الله فيكم جميعا
ولمن وصل عدد مشاركات مطلوبة لنيل الوسام و لم يرد اسمه الرجاء الاتصال بالادارة
 
بارك الله فيك الاخت ريحـان على اهتمامك بهذه التكريمات وعلى كل جهودك في المنتدى
وشكرا للمكرمين على مساهماتهم في المنتدى يستاهلوا اكثر من هذا بارك الله فيكم جميعا
 
بصحتكم
نسيتوني في حقي
ومانسمحش 😁😇
 
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