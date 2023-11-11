تكريمات منتدى اللمة الجزائرية

تكريم آخر للأعضاء الذين جمعوا وتجاوزا في رصيدهم 5000 مشاركة







@شجـ الروح ـون

@aljentel



وسام 5000 مشاركة



ألف مبارك للجميع

قد نكون نسينا بعض الأعضاء فالرجاء تذكيرنا

فكما تعلمون منتدى وقد ننسى ونسهى وتسقط منا أسماء فنحن بشر



هذا التكريم سيكرر ان شاءالله كل فترة



في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا