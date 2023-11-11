تكريمات منتدى اللمة الجزائرية

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 13,427
- الحلول
- 1
- نقاط التفاعل
- 25,581
- النقاط
- 2,306
- محل الإقامة
- الجزائر ♥
- الجنس
- أنثى
** أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا **
** وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية **
** آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا **
تتقدّم ادارة المنتدى بالشكر والعرفان لأعضاءها الأوفياء
الذين يرفعون رأس هذا المنتدى
هذا التكريم خاص بكبار أعضاء المنتدى وعضواته
(أعضاء تشرّفت اللمة بانضمامهم إليها عبر سنوات )
@Oktavio_hinda
@**بنت الأصول**
لنهديكم هذا الوسام
هدية رمزية من المنتدى لاتكفي شكركم
تكريم آخر للأعضاء الذين جمعوا وتجاوزا في رصيدهم 1000 مشاركة
وسام الألفية الأولى ل :
@ذكريات
@afnene
@dahman kz
@sana barhoumi
@Rochdi.dz
@إنسانة ما
@خديجة ph
@العَنْقَاءُ
@aljentel
@saho souhila
@rycerz
@Abodi84
@Oktavio_hinda
تكريم آخر للأعضاء الذين جمعوا وتجاوزا في رصيدهم 5000 مشاركة
@شجـ الروح ـون
@aljentel
وسام 5000 مشاركة
ألف مبارك للجميع
قد نكون نسينا بعض الأعضاء فالرجاء تذكيرنا
فكما تعلمون منتدى وقد ننسى ونسهى وتسقط منا أسماء فنحن بشر
هذا التكريم سيكرر ان شاءالله كل فترة
في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجا للرقي بأفكارنا ومشاركاتنا
وبالتوفيق للجميع { مع تحيات الطاقم الإداري }
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