لا تتذمروا ..

كثيرا من الزملاء يتذمر من الركود الحاصل في المنتدى وهو امر طبيعي فكل المنصات على مختلف مشاربها وتوجهاتها فيها شيء من الركود حتى في منصات الفيس بوك والإكس

فلا يمكن استمرار وهيجان أي شيءٍ واستمرار نشاطه لابد من لحظات ركود حتى في الإقتصاد هناك ركود وتقهقر ، لذلك لا مجال للتذمر وبدلا منه ننشط في تعاطينا وهذا لاشك افضل …

شكرا .