لا تتذمروا ..

aljentel

aljentel

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
5,967
نقاط التفاعل
11,744
النقاط
651
محل الإقامة
بريطانيا
الجنس
ذكر
كثيرا من الزملاء يتذمر من الركود الحاصل في المنتدى وهو امر طبيعي فكل المنصات على مختلف مشاربها وتوجهاتها فيها شيء من الركود حتى في منصات الفيس بوك والإكس
فلا يمكن استمرار وهيجان أي شيءٍ واستمرار نشاطه لابد من لحظات ركود حتى في الإقتصاد هناك ركود وتقهقر ، لذلك لا مجال للتذمر وبدلا منه ننشط في تعاطينا وهذا لاشك افضل …
شكرا .
 
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