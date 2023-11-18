صوت الاذان على الكرة الارضية

الأذان لا ينقطع عن الكرة الارضية ( 24 ) ساعة فسبحان الخالق

لقد توصل باحث في علوم الرياضيات بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعادلة

حسابية عبقرية ، تؤكد إعجاز الخالق عز و جل في إعلاء نداء الحق ' صوت

الأذان ' طوال 24 ساعة يومياً ، وقال الباحث في دراسته : إن الأذان الذي هو

دعاء الإسلام إلى عبادة الصلاة ، لا ينقطع عن الكرة الأرضية كلها أبداً على

مدار الساعة , فما إن ينتهي في منطقة حتى ينطلق في الأخرى !!! وشرح

الباحث \' عبد الحميد الفاضل \' فكرته بشرحه كيف أن الكرة الأرضية تنقسم

إلى 360 خطاً ، تحدد الزمن في كل منطقة منها , يفصل كل خط عن الخط الذي

يليه أربع دقائق با لضبط , والأصل في الأذان أن ينطلق في موعده المحدد ,

ويفترض أن يؤديه المؤذن أداء حسنا يستمر أربع دقائق من الزمن . ولتقريب

الصورة أكثر فإذا افترضنا أن الأذان انطلق الآن في المنطقة الواقعة عند خط

الطول واحد , واستمر أربع دقائق , وانتهت الأربع دقائق فإنه سينطلق في

المنطقة الواقعة عند الخط اثنين , وعندما ينتهي سينطلق في الخط الثالث ثم

الرابع وهكذا لا ينقطع الأذان طوال اليوم الكامل من حياة أرضنا , ويمكن

التأكد بعملية حسابية صغيرة: 4×360( خط طول ) = 1440 دقيقة 1440 / 60( دقيقة ) = 24 ساعة .

فسبحان الله

اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة ​