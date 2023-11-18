معلومات للافادة

Oktavio_hinda
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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جيتكم ببعض المعلومات النادره التى من الممكن انك لا تعرفها
●●●●●●●●●
يمكن للحلزون ان ينام لمدة ثلاث سنوات متواصلة
◇◇◇◇◇◇
حاسة التذوق لدى الفراشات في قدميها
◇◇◇◇◇◇
للقطط اكثر من مئة صوت بينما للكلاب حوالي العشرة أصوات
◇◇◇◇◇◇
الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي لاتستطيع القفز
◇◇◇◇◇◇
تسقط النملة دائما على جانبها الايمن عندما تتسمم
◇◇◇◇◇◇
عين النعامة اكبر من دماغها
◇◇◇◇◇◇
جميع الدبب القطبية عسراء(تستخدم اليد اليسرى)
◇◇◇◇◇◇
من المممكن ان تصعد البقرة الدرج ولكن من المستحيل ان تـنزل
◇◇◇◇◇◇
ترمش المرأه تقريبا ضعف الرجل
◇◇◇◇◇◇
يستخدم رجال الاسكيمو الثلاجات لمنع الطعام من التجمد
◇◇◇◇◇◇
صوت البطة لا صدى له ولا احد يعلم لماذا !!
◇◇◇◇◇◇
عدد النجوم في الكون .. أكثر من عدد الرمال في العالم
◇◇◇◇◇◇
مثل بصمة الاصابع فكل شخص له بصمة لسان مختلفة
◇◇◇◇◇◇
بعض النجوم التي نراها غير موجودة وميتة منذ ملايين السنين... لكن ضوءها للتو وصل
◇◇◇◇◇◇
لولا ملوحة البحار... لتعفت الأرض
◇◇◇◇◇◇
هناك نوع من العصافير يبني أكثر من عش.. ثم تأتي زوجته وتختار واحد
◇◇◇◇◇◇
إذا مات ذكر اليمامة فإن اليمامة زوجته لا ترتبط بأحد غيره... وتنوح عليه إلى أن تموت
●●●●●●●●●
يمكن للحلزون ان ينام لمدة ثلاث سنوات متواصلة
◇◇◇◇◇◇
حاسة التذوق لدى الفراشات في قدميها
◇◇◇◇◇◇
للقطط اكثر من مئة صوت بينما للكلاب حوالي العشرة أصوات
◇◇◇◇◇◇
الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي لاتستطيع القفز
◇◇◇◇◇◇
تسقط النملة دائما على جانبها الايمن عندما تتسمم
◇◇◇◇◇◇
عين النعامة اكبر من دماغها
◇◇◇◇◇◇
جميع الدبب القطبية عسراء(تستخدم اليد اليسرى)
◇◇◇◇◇◇
من المممكن ان تصعد البقرة الدرج ولكن من المستحيل ان تـنزل
◇◇◇◇◇◇
ترمش المرأه تقريبا ضعف الرجل
◇◇◇◇◇◇
يستخدم رجال الاسكيمو الثلاجات لمنع الطعام من التجمد
◇◇◇◇◇◇
صوت البطة لا صدى له ولا احد يعلم لماذا !!
◇◇◇◇◇◇
عدد النجوم في الكون .. أكثر من عدد الرمال في العالم
◇◇◇◇◇◇
مثل بصمة الاصابع فكل شخص له بصمة لسان مختلفة
◇◇◇◇◇◇
بعض النجوم التي نراها غير موجودة وميتة منذ ملايين السنين... لكن ضوءها للتو وصل
◇◇◇◇◇◇
لولا ملوحة البحار... لتعفت الأرض
◇◇◇◇◇◇
هناك نوع من العصافير يبني أكثر من عش.. ثم تأتي زوجته وتختار واحد
◇◇◇◇◇◇
إذا مات ذكر اليمامة فإن اليمامة زوجته لا ترتبط بأحد غيره... وتنوح عليه إلى أن تموت