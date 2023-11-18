معلومات للافادة

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,306
نقاط التفاعل
2,865
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
جيتكم ببعض المعلومات النادره التى من الممكن انك لا تعرفها
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يمكن للحلزون ان ينام لمدة ثلاث سنوات متواصلة
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حاسة التذوق لدى الفراشات في قدميها
◇◇◇◇◇◇
للقطط اكثر من مئة صوت بينما للكلاب حوالي العشرة أصوات
◇◇◇◇◇◇
الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي لاتستطيع القفز
◇◇◇◇◇◇
تسقط النملة دائما على جانبها الايمن عندما تتسمم
◇◇◇◇◇◇
عين النعامة اكبر من دماغها
◇◇◇◇◇◇
جميع الدبب القطبية عسراء(تستخدم اليد اليسرى)
◇◇◇◇◇◇
من المممكن ان تصعد البقرة الدرج ولكن من المستحيل ان تـنزل
◇◇◇◇◇◇
ترمش المرأه تقريبا ضعف الرجل
◇◇◇◇◇◇
يستخدم رجال الاسكيمو الثلاجات لمنع الطعام من التجمد
◇◇◇◇◇◇
صوت البطة لا صدى له ولا احد يعلم لماذا !!
◇◇◇◇◇◇
عدد النجوم في الكون .. أكثر من عدد الرمال في العالم
◇◇◇◇◇◇
مثل بصمة الاصابع فكل شخص له بصمة لسان مختلفة
◇◇◇◇◇◇
بعض النجوم التي نراها غير موجودة وميتة منذ ملايين السنين... لكن ضوءها للتو وصل
◇◇◇◇◇◇
لولا ملوحة البحار... لتعفت الأرض
◇◇◇◇◇◇
هناك نوع من العصافير يبني أكثر من عش.. ثم تأتي زوجته وتختار واحد
◇◇◇◇◇◇
إذا مات ذكر اليمامة فإن اليمامة زوجته لا ترتبط بأحد غيره... وتنوح عليه إلى أن تموت
 
ترمش المرأه تقريبا ضعف الرجل

هته لوحدها فيها منافع لأها لولم ترمش كثيرا لرأت كثيرا
و لتشاجرت كثيرا ههههههه

شكرا اخيتي على المعلومات
 
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