معلومات للافادة

جيتكم ببعض المعلومات النادره التى من الممكن انك لا تعرفها

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يمكن للحلزون ان ينام لمدة ثلاث سنوات متواصلة

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حاسة التذوق لدى الفراشات في قدميها

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للقطط اكثر من مئة صوت بينما للكلاب حوالي العشرة أصوات

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الفيلة هي الحيوانات الوحيدة التي لاتستطيع القفز

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تسقط النملة دائما على جانبها الايمن عندما تتسمم

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عين النعامة اكبر من دماغها

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جميع الدبب القطبية عسراء(تستخدم اليد اليسرى)

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من المممكن ان تصعد البقرة الدرج ولكن من المستحيل ان تـنزل

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ترمش المرأه تقريبا ضعف الرجل

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يستخدم رجال الاسكيمو الثلاجات لمنع الطعام من التجمد

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صوت البطة لا صدى له ولا احد يعلم لماذا !!

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عدد النجوم في الكون .. أكثر من عدد الرمال في العالم

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مثل بصمة الاصابع فكل شخص له بصمة لسان مختلفة

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بعض النجوم التي نراها غير موجودة وميتة منذ ملايين السنين... لكن ضوءها للتو وصل

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لولا ملوحة البحار... لتعفت الأرض

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هناك نوع من العصافير يبني أكثر من عش.. ثم تأتي زوجته وتختار واحد

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إذا مات ذكر اليمامة فإن اليمامة زوجته لا ترتبط بأحد غيره... وتنوح عليه إلى أن تموت ​