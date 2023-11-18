لماذا لا يريدون إيقاف الحرب على غزة؟

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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أتمنى مشاهدة الفيديو لأهميته:

https://www.facebook.com/video.php?v=350609197518241


وأما العرب فهذا موقفهم:

دينيس روس المبعوث الامريكى السابق للشرق الاوسط #يفضح_الحكام_العرب فى مقالة بالنيويورك تايمز ويقول: "إسرائيل ليست الوحيدة التي تعتقد أن عليها هزيمة حماس. خلال الأسبوعين الماضيين، عندما تحدثت مع المسؤولين العرب في مختلف أنحاء المنطقة الذين أعرفهم منذ فترة طويلة، قال لي كل واحد منهم إنه لا بد من تدمير حماس في غزة. وأوضحوا أنه إذا اعتبرت حماس منتصرة، فإن ذلك سيضفي الشرعية على أيديولوجية الرفض التي تتبناها الجماعة، ويعطي النفوذ والزخم لإيران والمتعاونين معها، ويضع حكوماتهم في موقف دفاعي."

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