إطلاق سراح المجرم ليقترف جرماً آخر

سعد606

سعد606

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إنه لمن المحزن ،بل إنه لمن السداجةِ والوقاحةِ، أن نرى شخصا مجرما يخرجُ من غياهب السجنِ، في ذكرى خاصة ، كالأعياد و المناسبات الوطنية، بعدما كان محكوما عليه بكذا ...من السنين ، ليعفى عنه ويتجاوز عن جرمه، وما يلبث مجرمنا حتى يقترف جرما كالذي سبق أو أكثر منه شناعة وفضاعة، في أقصر وقت ممكن ، كالذي يحدث مؤخرا في مختلف الاماكن ، حيث إقترف مجرم أُطلق سراحه
فهل المجرم له الحق في الاستفادة من العفو...خاصة لما يكون قاتلا متعمدا ؟ إن كان يستحق ذلك فما هو حق المجني عليه حينها
 
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