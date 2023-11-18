إطلاق سراح المجرم ليقترف جرماً آخر

إنه لمن المحزن ،بل إنه لمن السداجةِ والوقاحةِ، أن نرى شخصا مجرما يخرجُ من غياهب السجنِ، في ذكرى خاصة ، كالأعياد و المناسبات الوطنية، بعدما كان محكوما عليه بكذا ...من السنين ، ليعفى عنه ويتجاوز عن جرمه، وما يلبث مجرمنا حتى يقترف جرما كالذي سبق أو أكثر منه شناعة وفضاعة، في أقصر وقت ممكن ، كالذي يحدث مؤخرا في مختلف الاماكن ، حيث إقترف مجرم أُطلق سراحه

فهل المجرم له الحق في الاستفادة من العفو...خاصة لما يكون قاتلا متعمدا ؟ إن كان يستحق ذلك فما هو حق المجني عليه حينها