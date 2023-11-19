أحاديث نبوية سهلة الحفظ للأطفال

بسم الله الرحمن الرحيم​

​

أحاديث نبوية شريفة سهلة الحفظ للأطفال ​

يتعلم الأطفال الدين الاسلامي، من خلال القرآن الكريم و الأحاديث الشريفة، فيحفظون السور القصيرة من القرآن الكريم، وكذلك الأحاديث الشريفة السهلة والبسيطة في المعنى



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: “قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن”

؛ رواه مسلم من حديث أبي هريرة.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: “من يرد الله به خيرًا، يُفقه في الدين”؛

متفق عليه من حديث معاوية بن أبي سفيان.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“من صلى عليّ صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا”

؛ رواه مسلم من حديث بن عمرو.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: “إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده”

؛ رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: “المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه، ولا يَحقره، ولا يخذله”؛

رواه مسلم من حديث أبي هريرة.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

“الكلمة الطيبة صدقة

“متفق عليه من حديث أبي هريرة.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: “المرء مع من أحب”

؛ متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: “الطهور شطر الإيمان”؛

رواه مسلم من حديث الحارث بن عاصم.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: “صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة”

؛ رواه مسلم من حديث الحارث بن عاصم.



قال رسول اله صلى الله عليه وسلم

: “من صلى البردين دخل الجنة”

؛ رواه مسلم من حديث جندب بن سفيان.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

“لا يؤمن أحدكم؛ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”

؛ متفق عليه من حديث أنس.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه”؛

متفق عليه من حديث أبي هريرة.



قال رسول الله

:” قل آمنت بالله ثم استقم”.



قال رسول الله

:” تهادوا تحابوا”.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ياغلام .. سَمِّ الله، وكُل بيمينك، وكُلْ مما يليك.

قال رسول الله

: “لا تغضب”



قال رسول الله

: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.



قال رسول الله

: الدين النصيحة.



قال رسول الله

:ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم.



قال رسول الله

:دع ما يريبك إلى ما لا يريـبك.



قال رسول الله

: من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.



قال رسول الله

: لا يُؤمن أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُحبه لنفسه.



قال رسول الله

: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت.



قال رسول الله

: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.



قال رسول الله

: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.



قال رسول الله

: اتق الله حيثما كنت.



قال رسول الله

: أتبع السيئة الحسنة تمحها.



قال رسول الله

: خالق الناس بخلق حسن.



قال رسول الله

: (من سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة)

أخرجه البخاري.



قال رسول الله

: (يسِّروا ولا تعسِّروا، وبشِّروا ولا تنفِّروا)

أخرجه البخاري



قال رسول الله

: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)

أخرجه البخاري



قال رسول الله

: (من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة)

أخرجه البخاري