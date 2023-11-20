السلام عليكم

هذا فطوري اليومي لا دهون ولا سكريات ولا ملح

كل واحد واش يحب يفطر



فطوري لهذا اليوم

بالنسبة لعجة البيض

المقادير:

2 بيضات _2سنات ثوم_شوي زيت الزيتون وخبز التوست مفتت



طريقة التحضير:

حط شوي زيت الزيتون في المقلة حط الثوم يكون مرحي مسبقا

بعدما يسخنوا فتت خبز التوست وحطهم في المقلة أقليهم شوي

بعدها فرغ فوقهم 2بيضات وخليهم يطيبوا وماديرش الملح حذاري



كي يطيب البيض جيب شرائح الخبز أدهنهم بزيت الزيتون وحط فوقهم الجبن لي فالصورة وحط فوقهم البيض المقلي ومعاهم 2 حبات زيتون وكول بصحتك



وأضرب كاس أتاي وكول 3 تمرات وحبة تشينة



وماتنساش تحمد ربي