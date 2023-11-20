فطور صحي

واش تفطروا الصباح

  • قهوة حليب وكرواسون

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  • قهوة حليب وخبز فيه زبدة ومعجون

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  • فطور صحي

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حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
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محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
السلام عليكم

هذا فطوري اليومي لا دهون ولا سكريات ولا ملح
كل واحد واش يحب يفطر

فطوري لهذا اليوم
بالنسبة لعجة البيض
المقادير:
2 بيضات _2سنات ثوم_شوي زيت الزيتون وخبز التوست مفتت

طريقة التحضير:
حط شوي زيت الزيتون في المقلة حط الثوم يكون مرحي مسبقا
بعدما يسخنوا فتت خبز التوست وحطهم في المقلة أقليهم شوي
بعدها فرغ فوقهم 2بيضات وخليهم يطيبوا وماديرش الملح حذاري

كي يطيب البيض جيب شرائح الخبز أدهنهم بزيت الزيتون وحط فوقهم الجبن لي فالصورة وحط فوقهم البيض المقلي ومعاهم 2 حبات زيتون وكول بصحتك

وأضرب كاس أتاي وكول 3 تمرات وحبة تشينة

وماتنساش تحمد ربي
IMG_20231120_083422.jpg
 
بالنسبة للزيتون كي تشروه جاهز، حطوه في (كسرونة=كِروانة) كل واحد واش يقوللها، ديروا كمية قليلة من الفرينة واتركوه مدة 5 دقايق وبعدها أغسلوه باه يتخلص من الملوحة الزايدة فيه

هذي المعلومة أخذتها من زوجتي😊
 
بصحتك الفطور
انا وقت كنت ناكل صحي كنت نصبح ناكل تمر وزبيبونزيد ياوورت طبيعي ايا ونبدا نهاري
هادي كي كنت شخص عادي
دك لكان مايبداش بزوج فناجل قهوة مرة وثقيلة مانكونش كيما بني ادمين لخرين
ناكل معجون وفرماج معاها
ولا بيسكويتات.
المهم القهوة دك ماعادش يهمني ، نحوس نكالمي راسي برك
 
  • محزن
التفاعلات: Hakan
انا كون ناكل هاذ الماكلة صباح ربي نبقى صايم حتى يأذن المغرب ههههه ...
فطوري كاس كرام و حبة كرواسون نهز معايا قهوة براس ديراكت للخدمة ، وعلى الساعة ثانية زاوالا نتغدى و العشاء بالنفحات 🤣🤣
 
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