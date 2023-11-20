نشرة اخبار بلدي من وجهة نظري

* القسام يتربع على عرش البطولة والإقدام . ويحيي فكر الشيخ احمد ياسين على اكتاف جنود الله عز وجل و رسوله صلوات الله عليه .

* السرايا تزاحم القسام و ترفض الوصافة

في كل الشوارع والأزقة

* حزب الله اللبناني يتموضع في المركز الثالث بالضغط على حدود الاحتلال الشمالية

* القوات المسلحة اليمنية و انصار الله الحوثية يتفوقون على كل الأنظمة العربية والاسلامية في استقلالية القرار . و الشحاعة والإقدام .

* القوى العراقية ذو الغالبية الشيعية تعاقب المصالح الامريكية لتبنيها الموقف الاسرائيلي . وامريكا تحرك اذرعها وتلوح بعودة الحرب الطائفية بين السنة والشيعة

* القوى اليسارية الوطنية والقوى الاسلامية يتسابقون في طلب المجد والعلى ويسطرون الملاحم في ضواحي المدن و الارياف .

* (شهداء الاقصى ) يمسحون ماء الوجه للحركة وسط خنوع وخضوع اجهزة الأمن التي فقدت ثقة الشعب وابنائها .



* مقاطعة الشعوب المتضامنة للشركات الصهيونية او الداعمة للصهاينة اثبت لهم ان كيانهم في مسألة وقت الى زوال .

* غزة تبتلع محتلها بين صمود شعبها وقوة فصائلها . صامدة واقفة متعندة .