نشرة اخبار بلدي من وجهة نظري

قيس محمد
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 25 جانفي 2010
- المشاركات
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- نقاط التفاعل
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- النقاط
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- العمر
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- محل الإقامة
- فلسطين
- الجنس
- ذكر
* القسام يتربع على عرش البطولة والإقدام . ويحيي فكر الشيخ احمد ياسين على اكتاف جنود الله عز وجل و رسوله صلوات الله عليه .
* السرايا تزاحم القسام و ترفض الوصافة
في كل الشوارع والأزقة
* حزب الله اللبناني يتموضع في المركز الثالث بالضغط على حدود الاحتلال الشمالية
* القوات المسلحة اليمنية و انصار الله الحوثية يتفوقون على كل الأنظمة العربية والاسلامية في استقلالية القرار . و الشحاعة والإقدام .
* القوى العراقية ذو الغالبية الشيعية تعاقب المصالح الامريكية لتبنيها الموقف الاسرائيلي . وامريكا تحرك اذرعها وتلوح بعودة الحرب الطائفية بين السنة والشيعة
* القوى اليسارية الوطنية والقوى الاسلامية يتسابقون في طلب المجد والعلى ويسطرون الملاحم في ضواحي المدن و الارياف .
* (شهداء الاقصى ) يمسحون ماء الوجه للحركة وسط خنوع وخضوع اجهزة الأمن التي فقدت ثقة الشعب وابنائها .
* مقاطعة الشعوب المتضامنة للشركات الصهيونية او الداعمة للصهاينة اثبت لهم ان كيانهم في مسألة وقت الى زوال .
* غزة تبتلع محتلها بين صمود شعبها وقوة فصائلها . صامدة واقفة متعندة .
* السرايا تزاحم القسام و ترفض الوصافة
في كل الشوارع والأزقة
* حزب الله اللبناني يتموضع في المركز الثالث بالضغط على حدود الاحتلال الشمالية
* القوات المسلحة اليمنية و انصار الله الحوثية يتفوقون على كل الأنظمة العربية والاسلامية في استقلالية القرار . و الشحاعة والإقدام .
* القوى العراقية ذو الغالبية الشيعية تعاقب المصالح الامريكية لتبنيها الموقف الاسرائيلي . وامريكا تحرك اذرعها وتلوح بعودة الحرب الطائفية بين السنة والشيعة
* القوى اليسارية الوطنية والقوى الاسلامية يتسابقون في طلب المجد والعلى ويسطرون الملاحم في ضواحي المدن و الارياف .
* (شهداء الاقصى ) يمسحون ماء الوجه للحركة وسط خنوع وخضوع اجهزة الأمن التي فقدت ثقة الشعب وابنائها .
* مقاطعة الشعوب المتضامنة للشركات الصهيونية او الداعمة للصهاينة اثبت لهم ان كيانهم في مسألة وقت الى زوال .
* غزة تبتلع محتلها بين صمود شعبها وقوة فصائلها . صامدة واقفة متعندة .