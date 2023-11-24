ما يحدث في غزة

السلام عليكملعنة الله على هذا العالم المتخاذليعني كل كلامهم طلع مجرد شعاراتألم تحرك صور الاطفال الممزقون بقنابلهم ألم تحرك مشاعرهمألم تحرك صورة الاب يعانق صغيرته المغدورة مشاعرهمألم تحرك صورة الأطفال يصرخون تحت النيران ألم تحرك مشارعهمألم تحرك صورة الصغيرة تحتمي بأخيها من الهدم ألم تحرك مشاعرهمالغرب الصليبي الصهيوي ما يزال هو الغرب العنصري الهمجيفهم نسل من قتل الانبياء و هدم المعابد و احرق البشر و استعبد الرجالفلا غرابة لمن كان جده قاتل ان يكون قاتلا مثل جده فهذا طبعهم و هته جيناتهمحتى قوقل و الفايسيبوك و باقي وسائط التواصل شاركوا في الجرم و منعوا كل كلمات التغني بفلسطينما حدث في غزة لم يسبق له مثيل على الاطلاققتل و قتل للبراءة و الاطفال الخدجو قصف بكل انواع السلاح ضررا و فتكا بالقنابل الحارقة الفوسفورية الخطيرة و الضارةصور الشهداء و المصابون من الاطفال شيء رهيب و لا يحتملقصفوا المساجد و المعابد و المشافيو عطلوا الكرباء و المولدات و مخازن الغاز و الماء و الاكلبني صهيون لا خير فيهم و لا منهم و لا عهد لهم إلا الحرب ةو اخذ ثأر أطفال غزةاذا لم تستفق الامة الآن فمتى تحياو متى يحيا حكامها و علماؤهالك الله يا غزةلكم الله يا اهل غزة