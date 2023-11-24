ما يحدث في غزة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
لعنة الله على هذا العالم المتخاذل
يعني كل كلامهم طلع مجرد شعارات
ألم تحرك صور الاطفال الممزقون بقنابلهم ألم تحرك مشاعرهم
ألم تحرك صورة الاب يعانق صغيرته المغدورة مشاعرهم
ألم تحرك صورة الأطفال يصرخون تحت النيران ألم تحرك مشارعهم
ألم تحرك صورة الصغيرة تحتمي بأخيها من الهدم ألم تحرك مشاعرهم
الغرب الصليبي الصهيوي ما يزال هو الغرب العنصري الهمجي
فهم نسل من قتل الانبياء و هدم المعابد و احرق البشر و استعبد الرجال
فلا غرابة لمن كان جده قاتل ان يكون قاتلا مثل جده فهذا طبعهم و هته جيناتهم
حتى قوقل و الفايسيبوك و باقي وسائط التواصل شاركوا في الجرم و منعوا كل كلمات التغني بفلسطين
ما حدث في غزة لم يسبق له مثيل على الاطلاق
قتل و قتل للبراءة و الاطفال الخدج
و قصف بكل انواع السلاح ضررا و فتكا بالقنابل الحارقة الفوسفورية الخطيرة و الضارة
صور الشهداء و المصابون من الاطفال شيء رهيب و لا يحتمل
قصفوا المساجد و المعابد و المشافي
و عطلوا الكرباء و المولدات و مخازن الغاز و الماء و الاكل
بني صهيون لا خير فيهم و لا منهم و لا عهد لهم إلا الحرب ةو اخذ ثأر أطفال غزة
اذا لم تستفق الامة الآن فمتى تحيا
و متى يحيا حكامها و علماؤها
لك الله يا غزة
لكم الله يا اهل غزة
لعنة الله على هذا العالم المتخاذل
يعني كل كلامهم طلع مجرد شعارات
ألم تحرك صور الاطفال الممزقون بقنابلهم ألم تحرك مشاعرهم
ألم تحرك صورة الاب يعانق صغيرته المغدورة مشاعرهم
ألم تحرك صورة الأطفال يصرخون تحت النيران ألم تحرك مشارعهم
ألم تحرك صورة الصغيرة تحتمي بأخيها من الهدم ألم تحرك مشاعرهم
الغرب الصليبي الصهيوي ما يزال هو الغرب العنصري الهمجي
فهم نسل من قتل الانبياء و هدم المعابد و احرق البشر و استعبد الرجال
فلا غرابة لمن كان جده قاتل ان يكون قاتلا مثل جده فهذا طبعهم و هته جيناتهم
حتى قوقل و الفايسيبوك و باقي وسائط التواصل شاركوا في الجرم و منعوا كل كلمات التغني بفلسطين
ما حدث في غزة لم يسبق له مثيل على الاطلاق
قتل و قتل للبراءة و الاطفال الخدج
و قصف بكل انواع السلاح ضررا و فتكا بالقنابل الحارقة الفوسفورية الخطيرة و الضارة
صور الشهداء و المصابون من الاطفال شيء رهيب و لا يحتمل
قصفوا المساجد و المعابد و المشافي
و عطلوا الكرباء و المولدات و مخازن الغاز و الماء و الاكل
بني صهيون لا خير فيهم و لا منهم و لا عهد لهم إلا الحرب ةو اخذ ثأر أطفال غزة
اذا لم تستفق الامة الآن فمتى تحيا
و متى يحيا حكامها و علماؤها
لك الله يا غزة
لكم الله يا اهل غزة