لا تجعل الحقد يقبض على قلبك

السماء صافية

لاسواد للغيوم

ولا بروق أورعود

ماأجملها!

تسر الناظرين

إنها قلوبنا الصافية التي يحبها الله.

ولكن،إذا توشحت قلوبنا بذاك السواد الحالكوارتدت نفوسنا عباءة الظلام

وعصفت بنا تلك الريح الرمادية العاتية المدمرة

حينها يدق ناقوس الخطر!فالحقدالأسود قدحضر

وفي القلب قدنصب له شرك

فحطام الدنيا يصفق جذلا!

ولاعجب

قطِعت أرحام لأجله!

نُفيت للبعيد البعيد أواصر قوية للمودة!

أنكر الابن أباه!

بارز الأخ بالعداء أخاه!

حِيكت مكائدللشر

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وأُعِدَّت حملات الخبث إرضاءً له