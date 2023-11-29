مراجعة حول درس أنواع الجمع سنة 3ابتدائي

عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2017
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السلام عليكم متابعين الكرام .. أقدم لكم
مجموعة تمارين حول درس انواع الجمع ( جمع المذكر السالم +جمع المؤنث السالم+جمع التكسير) للسنة الثالثة ابتدائي من اعداد مريم بوخشم
لأي طلبات لا تتردوا فإن كان بمقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم
للتحميل اضغط PDF
مجموعة تمارين حول درس انواع الجمع ( جمع المذكر السالم +جمع المؤنث السالم+جمع التكسير) للسنة الثالثة ابتدائي من اعداد مريم بوخشم
لأي طلبات لا تتردوا فإن كان بمقدورنا المساعدة فلن نبخل عليكم
للتحميل اضغط PDF