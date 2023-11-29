هل خطر ببال احدكم

سعد606

سعد606

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هل وقفت للحظة تتأمل ما يدور اليوم من اشياء في دنيا وما فيها وبصفة خاصة في غزة نعم غزة لا أدري بالكاد انطق حروفها ثلاثة يقشعر بدني من هول المواقف والأحداث اطفالها نساءها رجالها الموت اصبح قريب هم ينتظرونه بل و يعتبرونه راحة و أمان من دنيا وما فيها
غزة لها الله لها رب الكون ينصرهم و يجبرهم و يعوضهم العوض الجميل وهم متيقنون بذلك فلا تقلقوا
هذي بصفة خاصة
لكن بصفة عامة
انت يا هذا ماذا فعلت مازلت غافل و نائم عيناك مغمضتان تماما يقولون لو فتحوا الحدووود وهذا و هذاك لكن هو لا يستطيع حتى جهاد نفسه
جهاد النفس أعظم من كل هذا
قف وقفة مع نفسك لاحظ كم دنيا فانية في رمشة عين تصبح تحت رماد
حاول تصحيح اخطاءك وغسل نفسك من ذنوب قبل فوات الاوان
ابسط الاشياء التي تخطر في بالي .
هل أنا مستقيم في صلاتي ؟؟ هذا فقط مثال بسيط على جل الامور
فكر في نفسك كيف ستقابل ربك ؟؟ ..
هل انا مستعد حقا لمقابلة خَالقِ بهذا الحال ؟؟
قف للحظة واجب فقط على هذه الاسئلة البسيطة افتح عينيك ولو قليلا
 
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