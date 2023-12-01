الزوج القاتل

سافر رجل ومراته إلى المغرب لقضاء اجازتهما وقد امضيا اجازتهما في السباحة وتسلق الجبال وفي اليوم الأخير عاد الزوج حزينا إلى الفندق وقال ان زوجته سقطت من تسلق الجبال وماتت

الا أن المفتش فتش في حقيبة الرجل فعرف من التذاكر ان الرجل هو القاتل

فماذا وجد المفتس في الحقيبة؟ ​