الأفق البعيد …

aljentel

aljentel

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
6,032
نقاط التفاعل
11,829
النقاط
651
محل الإقامة
بريطانيا
الجنس
ذكر
أبشركم رملائي الكرام ان زميلتنا دلال ( الأفق البعيد ) موجوده وبخير وصحه وسلام ..
بعد بحث مضني وجدتها بخير وصحه وسلام ولازالت بعملها وبكل صحه ..
والله كنت اظنها ماتت لكن سبحان الله مصير الحي يتلاقى ..
اهلا بها وبعودتها وان شاء الله تكون آخر الغيابات …
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة