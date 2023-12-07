أبشركم رملائي الكرام ان زميلتنا دلال ( الأفق البعيد ) موجوده وبخير وصحه وسلام ..

بعد بحث مضني وجدتها بخير وصحه وسلام ولازالت بعملها وبكل صحه ..

والله كنت اظنها ماتت لكن سبحان الله مصير الحي يتلاقى ..

اهلا بها وبعودتها وان شاء الله تكون آخر الغيابات …