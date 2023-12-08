بر بوالديك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



طاعة الوالدين واجبة

توقف عن منادات

أمك

ب

العجوز

و توقف عن منادات

والدك

ب

الشيخ

وتوقف عن قول

الشيباني

كبر ولا يخرف و توقفي عن قول أنتِ واش تفهمي



تُصلي تصوم تصدق تُزكي لكن تعوق

والديك

إذا أنت تعمل كل هذا بدون فائدة بر

أمك