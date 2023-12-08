بر بوالديك

حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طاعة الوالدين واجبة
توقف عن منادات أمك بالعجوز و توقف عن منادات والدك بالشيخ وتوقف عن قول الشيباني كبر ولا يخرف و توقفي عن قول أنتِ واش تفهمي
تُصلي تصوم تصدق تُزكي لكن تعوق والديك إذا أنت تعمل كل هذا بدون فائدة بر أمك يوم تموت سوف يقال لك لقد ذهبت التي كنا نكرمك من أجلها إذا أحسن لنفسك الأن
بر
طاعة الوالدين واجبة
توقف عن منادات أمك بالعجوز و توقف عن منادات والدك بالشيخ وتوقف عن قول الشيباني كبر ولا يخرف و توقفي عن قول أنتِ واش تفهمي
تُصلي تصوم تصدق تُزكي لكن تعوق والديك إذا أنت تعمل كل هذا بدون فائدة بر أمك يوم تموت سوف يقال لك لقد ذهبت التي كنا نكرمك من أجلها إذا أحسن لنفسك الأن
بر